Martín : "Je me suis prouvé que je pouvais me battre avec Pecco"

Jorge Martín ne s'était plus imposé lors d'une course longue depuis près de deux ans, et c'est avec une certaine émotion qu'il a mis fin à cette longue attente, parfois si frustrante pour lui. Déjà victorieux lors de la course sprint du Mans le mois dernier, le pilote espagnol avait décroché une autre médaille d'or hier, après les 15 tours de la courte épreuve. Il affichait alors sa détermination à réaliser un carton plein sur cette piste du Sachsenring, et s'est employé ce dimanche à rendre une nouvelle fois une copie parfaite.

Le scénario s'est cependant déroulé différemment, car s'il a pris les commandes dans le troisième tour et s'est légèrement détaché pendant le premier tiers de course, il n'a pas réussi à s'échapper suffisamment pour être à l'abri. Peu à peu, il a vu Pecco Bagnaia se rapprocher, puis commencer à l'attaquer durant la seconde moitié de l'épreuve.

Il a bien essayé de se détacher à nouveau, mais en vain, et a donc changé de stratégie. D'une course d'attaque, il est passé à une course de défense, changeant même de trajectoires plusieurs fois pour chercher à déconcerter son adversaire. Il a fini par avoir le dessus, même si 0"064 seulement séparaient les deux Ducati à l'arrivée. "Je suis content, parce que je me suis prouvé à moi-même que je pouvais me battre avec Pecco", s'est félicité Jorge Martín au micro de DAZN en descendant de sa machine.

Lors de la conférence de presse qui a suivi la cérémonie du podium, il a livré le récit de cette course intense qui l'a enfin ramené au niveau qu'il attendait.

Gagner a toujours une saveur particulière, mais gagner comme ça, en battant le champion en titre dans le dernier tour, ça a dû être fantastique ! Raconte-nous.

Oui, ça a été fantastique. C'est une grosse émotion de gagner aujourd'hui. J'ai eu pas mal de difficultés pour être compétitif la saison dernière, c'était très frustrant, et finalement cette saison je suis redevenu fort presque partout. Je suis souvent monté sur le podium, il me manquait la victoire du dimanche et elle est finalement arrivée.

Ça a été une course difficile. Pecco a beaucoup progressé aujourd'hui. Il a fait des progrès incroyables par rapport à hier. Je l'ai vu dès le warm-up : quand je regardais les données, on aurait dit qu'on était le même pilote ! Il a pas mal amélioré son deuxième secteur, comme il le voulait.

Moi, j'ai essayé de faire comme hier, en me creusant une petite avance, mais j'ai vu que je tapais trop dans mon pneu arrière et je me suis donc dit qu'il valait mieux qu'il me rattrape et qu'on verrait ce qui se passerait à la fin. Quand il m'a passé, j'ai changé un peu de stratégie parce que je pensais que j'allais rester un peu plus longtemps en tête. J'ai essayé de répliquer tout de suite et ça n'a pas été facile, il poussait fort et il n'était pas facile de garder la concentration, mais j'ai fini par y arriver.

As-tu senti le contact à la fin de l'avant-dernier tour ?

Non, j'ai senti un mouvement mais j'en avais pratiquement à tous les tours donc je n'ai pas réalisé. Mais dans le dernier tour, quand j'ai vu qu'il y avait deux dixièmes d'écart, je me suis dit que c’était étrange parce que je pensais qu'il était super proche, donc il s'était sûrement passé quelque chose. J'ai vu les images après.

Après ce doublé en Allemagne, tu grimpes à la deuxième place du championnat, à seulement 16 points de Bagnaia. Ça promet une belle lutte entre vous !

Ce sera difficile, c'est certain. Ça n'est pas quelque chose auquel je pense pour le moment. Aujourd'hui, je voulais juste gagner, j'étais concentré là-dessus. Mon objectif est d'essayer de me battre pour les victoires, parce que j'ai le sentiment d'en avoir besoin. J'avais la confiance pour le podium et maintenant j'ai la confiance pour la victoire. Ce sera dur, Pecco est très fort et il connaît bien la moto. Ce qu'il a fait entre hier et aujourd'hui, avec une telle amélioration, ça n'est pas facile et je pense qu'il reste le plus fort.

Hier, il était en difficulté, mais aujourd'hui j'ai vu qu'il était presque plus rapide que moi à la fin de la course. De très bonnes pistes pour lui arrivent, et aussi pour moi. Ce sera donc une bataille intense. Le plus important sera d'être régulier comme je l'ai été lors des dernières courses et j'espère pouvoir emmener [cette bagarre] jusqu'à la fin de la saison.