Martín vise "au moins le top 5" depuis la troisième ligne

Jorge Martín est l'un des nombreux pilotes Ducati présents aux avant-postes depuis le début du week-end au Sachsenring, mais de petites erreurs le contraindront à un départ en troisième ligne, à la huitième place. Le pilote Pramac est convaincu d'avoir le rythme pour jouer le podium mais sait qu'il s'est compliqué la tâche avec cette position sur la grille de départ.

"J'ai amélioré mon chrono de près de deux dixièmes donc j'étais proche du record", a déclaré Martín. "J'attendais un peu plus de cet après-midi mais j'ai fait de mon mieux. Je me suis fait deux petites frayeurs dans mon tour, j'ai perdu un dixième et la cinquième place avec, mais c'est comme ça. C'est dommage parce que je pense qu'on peut jouer le podium, mais ça sera dur en partant huitième."

"En course, il faudra beaucoup gérer le pneu arrière et la pression à l'avant donc dans la première partie de la course, je vais essayer de doubler, mais calmement. J'espère me battre au moins pour le top 5."

Jorge Martín

Martín est confiant quant à sa capacité à remonter dans le classement sur un tracé peu propice aux dépassements, mais avec la forte chaleur attendue pour la course, le Madrilène ne veut pas entamer son capital pneumatique trop rapidement et a donc l'intention de temporiser.

"En partant huitième, c'est sûr que le départ sera crucial mais ici c'est dur de doubler. Je suis assez rapide au virage 11 donc je peux doubler au virage 12. Peut-être que je peux aussi réaliser des dépassements au premier virage. Ça sera difficile mais je pense qu'après six ou sept tours, tout le monde aura peut-être du mal avec le grip arrière, donc tout le monde sera plus ou moins sur le même rythme."

"Si on attaque au début, après dix tours c'est fini", a-t-il ajouté. "Il vaut mieux attendre six ou sept tours dans la première partie, puis commencer à attaquer. Même si on est derrière, on peut remonter plus tard. On est huitièmes, ce n'est pas un désastre complet, ça aurait pu être mieux mais également pire. Il faudra tout gérer, la condition physique sera également importante. Il faudra attendre et être prêt à attaquer."

Martín pourrait également être limité par son poignet droit, opéré il y a moins de deux semaines afin de résoudre un problème nerveux qui le privait parfois de sensations. Après avoir renoncé aux médicaments vendredi, il en a pris samedi mais la situation n'était pas idéale : "C'était bien. Ça aurait pu être mieux [samedi], j'ai pris des antalgiques et c'était bien meilleur que [vendredi], mais j'avais quand même mal après les relais longs. On va souffrir [en course] mais on est venus pour ça et je ferai de mon mieux."

