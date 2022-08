Martín et Zarco confirmés chez Pramac pour la saison 2023

Ducati a enfin annoncé la quasi intégralité de son line-up pour 2023. Après avoir officialisé l'arrivée d'Enea Bastianini aux côtés de Pecco Bagnaia dans l'équipe principale, le constructeur a logiquement confirmé Jorge Martín et Johann Zarco au sein du team Pramac l'an prochain.

Depuis fin mai, la place officielle se jouait entre l'Italien et l'Espagnol, et la marque de Borgo Panigale avait d'ores et déjà annoncé que le second pilote irait dans son team satellite, sans pour autant y confirmer Johann Zarco.

La structure, dirigée par Paolo Campinoti, et le Français affichaient pourtant leur volonté de prolonger l'aventure depuis plusieurs mois. L'adoubement de Ducati est tombé dès Barcelone quand Paolo Ciabatti, directeur sportif de la marque, a confirmé que l'affaire était faite "à 99%" tandis que Campinoti précisait qu'il ne manquait que la signature. Signature il y a enfin eu et Zarco continuera donc à piloter la moto rouge et violette de Pramac la saison prochaine.

Il retrouvera donc son coéquipier pour la troisième saison consécutive, puisque Martín n'a pas bénéficié de la promotion qu'il espérait tant. Donné grand favori en début de saison, il a été déstabilisé par la GP22 et par les performances de Bastianini qui s'est imposé à trois reprises. Enchaînant les chutes et les erreurs, l'Espagnol est parvenu à inverser la tendance en montant notamment sur le podium à Barcelone, mais cela n'a pas suffi à convaincre. Il disposera néanmoins du même matériel que Bastianini, la place symbolique de pilote officiel en moins.

De son côté Zarco confirme sa place au sein de la famille Ducati après un parcours semé d'embûches depuis son départ de KTM en milieu de saison en 2019. Le #5 avait par la suite fait un bref intérim sur la Honda de LCR, en remplacement d'un Takaaki Nakagami blessé.

Alors qu'il songeait à quitter la catégorie reine, le #5 s'est engagé avec Ducati par le biais du team Avintia pour la saison 2020. Ses prestations convaincantes, avec un podium à Brno, lui ont ouvert la porte de l'équipe Pramac, dans laquelle il dispose depuis d'une moto d'usine. Avec la formation italienne, Zarco est monté sur le podium à neuf reprises, tandis que Martín compte une victoire et cinq autres podiums.

"En tant que team principal de Pramac Racing, je ne pourrais pas être plus heureux qu'en ayant Johann et Jorge à nouveau dans notre box la saison prochaine", a déclaré Campinoti. "Non seulement ce sont deux garçons à part, mais aussi des pilotes formidables avec un talent rare. Avec eux, nous avons déjà accompli de grandes choses, et je suis optimiste pour que la deuxième partie de saison et la prochaine nous permettent de grandir davantage ensemble, comme seule une équipe comme la nôtre en est capable."

Avec Álex Márquez et Fabio Di Giannantonio déjà annoncés chez Gresini depuis le Grand Prix des Pays-Bas, seuls Luca Marini et Marco Bezzecchi n'ont pas encore été officiellement confirmés au sein du team VR46, mais leur prolongation est attendue. Ducati disposera alors de son line-up complet pour 2023.

Lire aussi : Álex Márquez et Fabio Di Giannantonio chez Gresini en 2023