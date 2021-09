Viñales s'admet avantagé par son test à Misano

Alors qu'il entame tout juste son deuxième Grand Prix au guidon de l'Aprilia, Maverick Viñales s'est offert l'honneur de signer le meilleur temps du jour, à Misano. Une prestation aidée par les circonstances, puisque la pluie a troublé la fin de la première séance et intégralement concerné la seconde, mais qui marque tout de même positivement les débuts de l'Espagnol dans sa nouvelle équipe après un premier Grand Prix qui l'avait mis face à l'ampleur de la tâche qui l'attendait pour s'adapter.

Ce que retient Viñales, c'est avant tout que ses sensations à Misano sont "totalement différentes" et bien meilleures qu'elles ne l'étaient sur le MotorLand Aragón. "Ici, j'ai beaucoup plus de sensations avec la moto", commente-t-il auprès du site officiel du MotoGP. "Aujourd'hui, on a bien travaillé, j'ai compris certaines choses de plus sur la moto, on a essayé différentes choses. Globalement, tout est donc très positif, car petit à petit je suis plus à l'aise sur la moto. On ne regarde pas tellement la position, on regarde juste mes sensations et aujourd'hui elles étaient bien meilleures que les jours précédents."

Où se sent-il le plus à l'aise par rapport à Aragón ? "Au freinage et en entrée de virage", répond sans hésiter Viñales. "Je me sens beaucoup plus à l'aise, avec beaucoup plus de confiance et ça fait une grande différence avec cette moto : on fait le temps au freinage et en entrée de virage."

"Je pense qu'à Alcañiz, il y avait un peu de tout. C'était ma première course, mes premiers kilomètres dans un week-end de course, sur une piste qui est plutôt difficile. Ici, à Misano, on a fait quelques tours et je comprends mieux la moto", poursuit le pilote espagnol, conscient aussi qu'il se trouve à la fois sur un terrain qui lui est plus favorable (il a gagné ici il y a un an) et où il a déjà pu prendre ses marques avec un test de découverte de la RS-GP le mois dernier.

Qu'est-ce qui l'a le plus avantagé ? "Pour moi, c'est le fait de déjà connaître la moto sur cette piste. Je sais ce que la moto va faire, je peux anticiper certaines réactions et corriger certaines choses en étant en piste", admet-il. "C'est une question de sensations, de confiance et de compréhension de la moto et de la piste. En Aragón, dans les premiers tours j'avais l'air d'un rookie qui n'aurait jamais roulé en MotoGP, parce que c'était vraiment très différent, je devais utiliser des trajectoires très différentes. À Misano, c'est beaucoup plus facile car j'ai fait quelques tours et j'ai compris comment rouler sur cette piste avec cette moto."

Réaliste quant à la valeur de ce meilleur temps aujourd'hui, Viñales sait pertinemment qu'il a encore beaucoup de chemin à faire pour atteindre un haut niveau durable. "Ça ne fait que confirmer qu'on a la vitesse", retient-il. "Il y a encore beaucoup de marge de progression et c'est très positif parce que je pense qu'aujourd'hui ça a été une bonne journée, je ne me suis pas senti à la limite, je me suis senti à un bon niveau, et je continue malgré tout à apprendre."

"Donc c'est positif, très positif. Mais on utilise les mêmes mots qu'au début du week-end à Alcañiz : c'est un processus d'apprentissage. Pour l'instant, il reste cinq courses, il s'agit d'apprendre et de continuer à engranger des kilomètres et de comprendre aussi de mon côté ce que je dois faire pour être rapide avec cette moto, et surtout pour être rapide quand les conditions ne sont pas bonnes."

"En tout cas, on garde notre calme, on connaît notre potentiel, on sait ce qu'on pourra faire à l'avenir et il faut qu'on construise les choses petit à petit et avec beaucoup de calme. Ce n'est que ma quatrième journée sur la moto [dans le cadre d'un Grand Prix]."