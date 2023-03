Maverick Viñales "certain que la victoire va arriver"

Maverick Viñales a terminé le week-end portugais avec un sourire radieux, porté par les performances qu'il a pu réaliser lors des deux courses. La première, disputée samedi sur 12 tours, a été gâchée par une touchette dès le départ, mais dimanche le pilote Aprilia est cette fois passé entre les obstacles, y compris l'accrochage provoqué par Marc Márquez dont il était aux premières loges, et il a pu se concentrer sur ce qui l'a occupé pendant une quarantaine de minutes : chercher à rattraper la locomotive Bagnaia.

Les deux hommes ont joué au chat et à la souris jusqu'au drapeau à damier, le pilote Ducati dosant son attaque en fonction de la pression exercée par son rival. Viñales a vite compris ce petit jeu et c'est avec beaucoup de fierté qu'il a finalement validé la deuxième place, conscient d'en avoir déjà beaucoup fait pour empocher ces 20 points.

"À un moment donné dans la course, j'ai cru que j'allais y arriver", souriait-il après l'arrivée. "J'étais à l'aise derrière Pecco, je pilotais bien et on creusait l'écart. Au début, j'essayais juste de comprendre quel était le potentiel de notre course et c'était super. Au tour 10 ou 11, Pecco a encore élevé le rythme et j'ai essayé de le suivre. J'ai fait quelques erreurs sur les freins. Ensuite je me suis dit que j'allais essayer de refroidir mes pneus avant d'y retourner dans les derniers tours. C'est ce que j'ai fait, mais il a été très intelligent, il a économisé ses pneus pendant toute la course."

Cinquième de la course sprint samedi, Viñales a pris la deuxième place du championnat après les gros points marqués dimanche. Une entame de saison qui conforte l'Espagnol dans la conviction qu'il est sur la bonne voie avec l'Aprilia, aussi retient-il plus le potentiel affiché que le fait d'avoir finalement été battu.

"Je suis content, j'ai essayé de mettre Pecco sous pression. Pendant plusieurs tours, j'ai essayé de pousser, encore et encore, j'ai fait deux ou trois tours qualifs de suite, mais il n'a fait aucune erreur. Bravo à lui !" a-t-il salué avec le fairplay qui le caractérise. "Qu'est-ce que je peux dire ? Je suis très fier de notre marque, d'Aprilia, très fier de notre travail et de mon team. Le plus important, c'est qu'on se batte aux avant-postes. Aujourd'hui on l'a fait, alors on peut être satisfaits."

Maverick Viñales a suivi Pecco Bagnaia pendant toute la course

"Il faut qu'on continue. La nouvelle moto fonctionne bien, elle convient mieux à mon style de pilotage, on l'a su dès le début. Ce qui est important, c'est qu'on ne s'arrête pas là. Petit à petit, on va construire ce championnat. On sait qu'on a du potentiel mais on ne peut pas oublier que la Ducati est la moto à battre. Il faut qu'on parte à leur poursuite, qu'on essaye de les rattraper et qu'on se batte correctement contre elles, jusqu'au dernier tour."

Maverick Viñales va tenter de conserver cette grande dose de confiance en lui pour aborder la deuxième manche, qui se courra dès le week-end prochain en Argentine, précisément là où Aprilia a décroché l'an dernier ce qui reste à ce jour sa seule victoire. Croit-il en ses chances de succès à Termas ? "J'ai été assez rapide en Argentine au fil des années, mais je ne sais pas. Je ne veux rien me mettre en tête", a-t-il prévenu.

"Je vais aller là-bas, faire le job, tirer le maximum de la moto et on verra. Ce dont je suis certain, c'est que si on extrait le maximum du week-end, on se battra devant", a-t-il ajouté. "Notre objectif est de nous battre aux avant-postes, de tirer le maximum de notre moto. Voilà l'objectif. Tant que je fais ça, que je gagne ou pas, je serai content, comme aujourd'hui. C'est notre objectif et ça va venir. Je suis complètement certain que la victoire va arriver."