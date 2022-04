Maverick Viñales a eu un déclic sur l'Aprilia en Indonésie

Maverick Viñales n'a pas marqué le moindre point au GP d'Indonésie, son premier disputé sous la pluie avec l'Aprilia, mais l'Espagnol a quand même quitté Mandalika rassuré sur ses performances. Au cours du warm-up, disputé sur piste sèche, il a perçu un déclic grâce à de nouveaux réglages, si bien qu'il jugeait que seul Fabio Quartararo avait un meilleur rythme que lui dans ces conditions. Viñales espère confirmer dans un GP d'Argentine ramené à deux jours après des problèmes logistiques.

"On continue notre plan, l'adaptation se passe bien et je suis plutôt content du fonctionnement de la moto et de l'évolution week-end après week-end", a déclaré le pilote Aprilia. "Pour moi, [le nouveau programme] ne change rien, on est concentrés sur notre week-end. On veut combler notre retard le plus vite possible mais ça prend du temps. Cependant, on est très optimistes après le warm-up de Mandalika."

"Même si la course n'a pas donné ce que l'on voulait, on sentait qu'on pouvait décrocher un bien meilleur résultat. C'est positif parce qu'on a trouvé une bonne base dans le warm-up. On est très curieux de voir si elle fonctionnera ici [en Argentine]. Si elle marche immédiatement, ça voudra dire qu'on a fait un gros pas en avant. Après le warm-up, je ne voyais que Fabio avec un meilleur rythme donc on était assez forts."

L'arrivée de la pluie n'a pas permis à Viñales de confirmer ces progrès en course en Indonésie. Modeste 16e à l'arrivée, le #12 a néanmoins amélioré ses performances tour après tour : "Même si le résultat ne correspond pas aux attentes, à la fin de la course nous étions dans le top 5 ou le top 4 en termes de rythme. Il faut continuer à travailler, c'est la clé. Travailler, rester concentré, et les résultats viendront. J'en suis convaincu, totalement, c'est pour ça que je suis calme."

Le processus d'adaptation n'est pas terminé

Maverick Viñales

Les sept Grands Prix disputés sur l'Aprilia n'ont pas encore permis à Maverick Viñales de gommer les automatismes pris en six saisons et demie à piloter des Suzuki puis des Yamaha dotées d'un quatre cylindre en ligne, très différent du V4 dont il dispose désormais. Sur chaque circuit, il a besoin d'un temps d'adaptation et continue à découvrir certains secrets de la RS-GP.

"Quand j'arrive sur une piste, c'est un peu dur de m'y habituer parce que j'ai des références différentes. Au test de Sepang, j'ai eu trois ou quatre jours, j'ai pu prendre des sensations sur la moto et c'était plus facile, à Mandalika aussi. Mais au Qatar, c'était une piste où j'avais l'habitude de piloter différemment et avec des sensations différentes. Pour moi, c'est très dur de changer ces sensations et d'en prendre de nouvelles."

"Je travaille sur ça, sur mes sensations sur la moto. J'ai eu du mal tout le week-end [en Indonésie], on a un peu changé les réglages dans le warm-up, je me sentais juste légèrement mieux et notre rythme s'est amélioré d'une seconde [au tour], donc on n'est pas inquiets des performances. On sait qu'on peut être très forts, mais le temps est limité pour y parvenir, surtout ce week-end. Il ne faudra pas trouver le rythme dimanche, il faudra que ce soit samedi, parce qu'il faudra se qualifier. C'est comme ça."

"On savait que ça serait dur cette année. [On avance] pas à pas, il n'y a eu que deux courses. La saison est très longue [et je suis] content de notre travail. On ne peut pas avoir de grosses attentes parce que je m'habitue à de nouvelles sensations. Ça se passe bien, sincèrement."