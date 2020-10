Viñales a dédié sa première journée à des tests pour Valence

Bis repetita sur le MotorLand, qui accueille une nouvelle épreuve une semaine après le Grand Prix d'Aragón. La première journée s'est conclue sur un meilleur temps quasiment identique à celui de vendredi dernier, sauf que son détenteur est cette fois Takaaki Nakagami. Leader la semaine dernière à ce stade, Maverick Viñales doit pour sa part se contenter du deuxième temps, à 0"175 du pilote Honda. Sans regrets toutefois, car l'Espagnol a suivi un programme atypique vendredi.

"On a testé beaucoup de choses que l'on prévoyait d'essayer à Valence", explique le pilote Yamaha, qui s'est partagé entre une moto aux réglages expérimentaux et sa machine standard. "Étant donné qu'on avait déjà une bonne moto à la première course, on les a testées ici en EL1 et EL2. J'aurais donc pu faire beaucoup mieux si je n'avais rien essayé et que je m'étais juste concentré sur le fait de piloter, avec la moto qui me plait. Mais c'était bien de tester cela pour nous ôter du travail à Valence et pouvoir là-bas me concentrer uniquement sur mon pilotage."

Toujours solidement engagé dans la lutte pour le titre, Maverick Viñales sait que son niveau du week-end dernier lui permet de viser de gros points dimanche, mais il pense également à la suite, désireux de frapper un grand coup à Valence où les deux prochains Grands Prix pourraient lui être plus favorables. "Je voulais faire des tests surtout pour trouver plus de grip à l'arrière. On en a trouvé, mais on a aussi perdu ailleurs. Globalement la moto standard est donc la meilleure pour cette piste, mais on ne sait jamais, peut-être qu'à l'avenir, et dès Valence, on pourrait essayer quelque chose de différent", souligne-t-il.

"On a aussi fait des essais de géométrie. On a beaucoup travaillé sur l'arrière de la moto, surtout pour comprendre la direction à suivre et je crois que les gars l'ont très bien comprise", explique-t-il. "Il fallait juste que l'on fasse ce travail pour ne pas avoir à le faire à Valence, que je puisse là-bas me concentrer sur le pilotage et être rapide, précis et régulier. On l'a fait sur cette piste, car on sait qu'on a une bonne moto pour samedi et dimanche."

Si ce travail anticipé pour les deux prochains Grands Prix s'est avéré riche d'enseignements, Viñales s'est également dit satisfait d'avoir entraperçu des progrès avec sa moto standard, qu'il retrouvera à plein temps ce samedi. "D'emblée, elle a bien fonctionné ici, alors on n'a pas eu besoin de beaucoup la toucher", explique-t-il. "Mes sensations ont été très différentes par rapport au week-end dernier, mais globalement ça a été très positif. […] Le rythme est là et la vitesse pour un tour aussi, c'est donc assez positif."

"De toute façon, on a testé trop de choses sur la moto et il était difficile pour moi de me concentrer sur le rythme", concède l'Espagnol auprès du site officiel du MotoGP. "J'ai juste fait un peu de rythme à la fin des EL2 et c'était bien : avec le medium, j'ai fait quelques tours en 1'48 haut, ce qui est très positif. Mais j'ai fait le time attack avec une autre moto et il m'était donc difficile de me concentrer pour faire un bon tour. Je suis en tout cas très content. On peut être très positifs parce qu'on a trouvé de bonnes choses, mais [samedi] on va se concentrer sur le rythme, pour essayer de prendre de bonnes trajectoires, et voir si on arrive à progresser un peu, particulièrement sur les points faibles de la semaine dernière."

Vers une stratégie différente pour la course

La deuxième journée, cette fois entièrement tournée vers la performance à réaliser sur ce Grand Prix, apportera son lot de confirmations, mais les premiers essais semblent en tout cas avoir orienté Viñales vers un choix de pneus différent de la monte soft-soft qui, dimanche dernier, lui a permis de réaliser un très bon début de course avant d'être rattrapé et délogé du podium.

"Pour moi, la piste est un peu moins bonne que le week-end dernier, où il y avait plus de grip. Il est donc plus difficile pour nous de faire un bon temps, mais on a aussi travaillé avec le medium alors on ne sait pas. Peut-être que si on avait travaillé avec le soft, j'aurais pu tourner systématiquement en 1'48, ce qui aurait été très bien", suggère-t-il.

"J'ai testé le medium à l'avant et il m'a plu, alors c'est positif pour la course, surtout quand on aura le réservoir plein. J'arrive en tout cas à être très rapide avec le medium comme avec le soft à l'avant et cela nous donne une option pour voir si on veut plutôt pousser fort au début ou à la fin. En revoyant la course du week-end dernier, je pense en tout cas qu'il faudrait qu'on pousse beaucoup plus à partir de la mi-course, surtout entre le dixième et le 20e tour, alors je pense que notre choix sera de prendre le medium à l'avant."