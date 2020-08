"Encore une course gâchée" pour Maverick Viñales

Son sourire n'a pas quitté Maverick Viñales depuis l'accident impressionnant dans lequel il a été frôlé par les motos de Franco Morbidelli et de Johann Zarco, passé comme par miracle dans un chaos de tôle froissée sans connaître la moindre blessure. Pourtant, d'un point de vue sportif, ce Grand Prix d'Autriche n'avait pas de quoi réjouir le pilote espagnol. Après avoir décroché la pole position, il n'a en effet pas été en mesure de reproduire sa vitesse en course, si bien que le week-end s'est conclu pour lui sur une maigre dixième place qui le fait glisser en troisième position au championnat.

Son départ depuis le meilleur emplacement de la grille pour la première partie de la course a vite été gommé, puisqu'à la fin du premier tour il n'était déjà plus que cinquième, et lorsque le drapeau rouge a été présenté il avait encore perdu une place et se trouvait sous la menace du peloton derrière lui. Après le restart, la situation n'a fait qu'empirer, le faisant même dégringoler à la dernière place dès le premier tour.

"J'ai eu un problème avec la moto", explique-t-il. "J'ai eu un problème d'embrayage et je n'ai rien pu faire, tout le monde m'a passé dans la ligne droite. J'ai même levé la main entre les virages 1 et 3, pour être vu. Ça me met vraiment en colère, c'est très frustrant. Ça aurait pu être une bonne course parce que je me sentais très fort, je freinais très tard et ça aurait pu me donner des opportunités de dépassement, mais c'est encore une course gâchée."

Outre ce mauvais départ, Viñales reconnaît que la performance affichée en Espagne n'était pas au rendez-vous, lui qui se disait d'ailleurs perdu après la première journée d'essais au Red Bull Ring. S'il avait retrouvé du poil de la bête samedi, son rythme en course ne l'a mené qu'à la dixième place, à 15 secondes du vainqueur.

"À Jerez, la moto fonctionnait bien, mais j'avais prévenu qu'il faudrait voir ce qu'il en serait sur d'autres pistes. Pour faire un tour avec du grip, on a une super moto, mais quand il n'y a pas de grip on ne peut rien faire du tout, elle est impossible à conduire", constate-t-il. "Je change les cartographies, j'essaie de freiner plus tôt, plus tard, j'essaie de m'adapter à chaque tour mais il n'y a rien à faire. Je le dis depuis longtemps, je ne peux qu'attendre d'avoir les armes pour pouvoir me mesurer aux autres."

"Pour moi, il est très difficile de comprendre que le samedi j'arrive à m'exprimer au maximum, alors que le dimanche, on dirait que je me balade, pour une raison ou une autre la moto n'avance pas. […] Il est difficile de comprendre pourquoi ça arrive, parce qu'on a l'impression que le samedi est spectaculaire, mais une fois en course la moto est difficile à piloter. Ça fait longtemps que ça m'arrive et on n'a pas trouvé de solution."

"Le point positif de ce week-end c'est qu'à la fin, au moins, j'étais dans de bons temps. J'ai donné le meilleur de moi-même pour grappiller ne serait-ce qu'un point, car on sait que c'est très important pour le championnat. Mais c'est très compliqué, c'est difficile à comprendre, même pour moi. La course est un moment très incertain, parce que je ne sais pas comment la moto va fonctionner."

"Tous les autres constructeurs semblent avoir une longueur d'avance sur nous. Pas pour un tour, parce que là on est très rapides, on profite pleinement de la piste. Mais quand on les suit on ne peut pas les dépasser, on ne peut pas leur passer devant en entrant dans les virages. J'ai dépassé Joan [Mir] et j'étais vraiment à la limite, je pensais que j'allais lui rentrer dedans."

Deux occasions manquées pour le championnat

En ne marquant que six points, Maverick Viñales a vu son retard sur Fabio Quartararo, lui aussi en difficulté dimanche, passer à 19 unités. Il a surtout perdu la deuxième place du championnat au profit d'Andrea Dovizioso, bien plus à l'aise au Red Bull Ring qu'il ne l'avait été sur les deux pistes précédentes et auteur de sa première victoire de la saison.

"En tant que pilote, on se dit qu'on a perdu une occasion unique de reprendre dix ou 15 points à Fabio. Je donne le meilleur de moi-même à chaque séance et à chaque course, je donne tout", assure le pilote espagnol. "À Brno et ici, on a eu deux fois l'occasion de prendre la tête du championnat et on les a complètement ratées. J'avais un bon rythme, une bonne vitesse sur le tour, j'étais devant. En tout cas, il faut aller de l'avant."

"Je veux juste en finir avec la deuxième course en Autriche et arriver sur des pistes où l'on sera meilleurs et où l'on n'aura pas autant besoin de moteur, et recommencer à prendre du plaisir, parce que c'est difficile d'apprécier [de courir pour le moment]."

Avec Lewis Duncan