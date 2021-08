Viñales présente ses excuses : "Mon attitude n'est pas la meilleure"

C'est un Maverick Viñales souriant qui s'est présenté en conférence de presse ce jeudi au Red Bull Ring, offrant un visage bien différent du pilote à la mine renfrognée que l'on avait vu avant son départ de Yamaha dans les instants suivant sa deuxième place au GP des Pays-Bas, une décision finalement confirmée au lendemain de la course et qui prendra effet au terme de la saison, un an plus tôt que prévu.

Visiblement plus serein après ces près de six semaines passées auprès de sa famille, Viñales a même demandé à être excusé pour le comportement qui a été le sien dans les courses précédant la trêve estivale, reconnaissant que ses difficultés sur la Yamaha pouvaient parfois affecter sa confiance, tout en assurant son intention de briller dans ses dernières épreuves au guidon de la M1.

"Je tiens à présenter mes excuses aux supporters parce que parfois, mon attitude n'est pas la meilleure, mais je gère une situation nouvelle, c'est très difficile et je suis frustré", a expliqué Viñales. "Parfois, je ne suis pas bon en communication mais j'apprends, j'essaie de progresser, j'essaie de savoir ce qui va se passer."

"Yamaha est une grande équipe mais pas pour moi en ce moment. On n'a pas eu la capacité de trouver mon meilleur niveau. Je pense que maintenant, le plus important est d'être concentré. Je suis très motivé, je vais donner le maximum, ça ne fait aucun doute, à chaque course, à chaque tour."

Viñales n'a en revanche pas été en mesure de donner des indications plus claires sur son avenir. Courtisé par Aprilia, qui représente sa seule véritable chance de rester sur la grille en raison des très nombreuses places déjà attribuées sur le plateau 2022, le pilote espagnol a préféré temporiser durant les semaines de pause pour se reposer loin du tumulte des paddocks : "Concernant mon avenir, je me concentre sur ça. Je ne peux pas en dire plus. J'ai voulu profité de l'été pour prendre du plaisir, pour relâcher toute la pression, puis pour travailler et progresser."

"La pause estivale a été fantastique", a précisé Viñales. "Cinq semaines avec ma famille après un bon résultat, ce qui est toujours important. J'ai apprécié l'été. J'ai repris l'entrainement sur la moto et j'ai passé de bons moments. On arrive [au Red Bull Ring] avec une bonne motivation."