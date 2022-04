Viñales : "Ma journée la plus positive chez Aprilia"

Bien que classé hors des points, Maverick Viñales a jugé que la course de Mandalika a été pour lui "la journée la plus positive" qu'il ait connue au guidon de l'Aprilia. Arrivé dans l'équipe italienne en cours de saison dernière, le pilote au numéro 12 a pourtant fait bien mieux que cette 16e place, avec pour meilleur résultat à ce stade une huitième position à Misano à l'automne dernier, mais jamais encore il n'avait senti un tel potentiel entre la RS-GP et lui.

"C'était une course de survie, surtout au début. On n'arrivait pas à voir la moto qui était devant, donc c'était très dur. J'ai pris 15 secondes en quatre tours. Très dur", a pourtant décrit Viñales auprès du site officiel du MotoGP, lui qui s'est retrouvé bon dernier dès la fin du premier tour après être parti de la 19e place sur la grille.

"Malgré tout, à la fin de la course j'ai pris un bon rythme et j'ai fait de bons temps. Je pense que ça a été ma journée la plus positive depuis que je suis chez Aprilia, donc je suis très content, franchement. On est très positifs, car on a le sentiment que si on se qualifie à l'avant, on peut être aux avant-postes."

Bien que gêné par la visibilité sur une piste mouillée et sale, Viñales a en effet peu à peu grapillé des places, dépassant Nakagami, puis Gardner, Di Giannantonio, Bezzecchi et enfin Fernández. Arrivé à 1"6 des points, il a donné une nette impulsion à sa course à partir du 13e tour, se montrant dès lors systématiquement plus rapide que son coéquipier, qui se battait dans le peloton. N'en déplaise au verdict du classement, il s'est donc senti performant et a retrouvé du baume au cœur après une première course encore difficile pour lui.

"C'était fantastique", a-t-il décrit au sujet de ses sensations sur le mouillé avec l'Aprilia. "J'ai très bien senti la moto, c'était très positif, mais chaque fois que j'arrivais sur un autre pilote, je n'y voyais rien. Dans les T1 et T2, il y avait zéro visibilité, donc je ne pouvais même pas dépasser, je ne savais pas où j'étais. Franchement, c'était très dur, mais quand j'étais seul j'ai fait de bons temps, et c'est ce qui est important."

Dès le début du week-end, Maverick Viñales avait conscience que le fait d'avoir déjà roulé à Mandalika avec la RS-GP allait l'aider, contrairement à ce qu'il a expérimenté à Losail. Il estimait par ailleurs que son week-end au Qatar avait été d'autant plus difficile qu'il était arrivé "avec des attentes élevées" et avait éprouvé ce qu'il décrivait comme "un brutal retour à la réalité". Cette fois, il ne voulait pas viser un résultat en particulier. "Il est important de ne pas se fixer d'objectif à l'heure actuelle, surtout au vu des conditions, car c'est une question d'adaptation à la moto", expliquait-il.

"C'est encore un peu compliqué. C'est surtout quand j'arrive directement sur une piste sur laquelle je n'ai jamais roulé avec l'Aprilia, que c'est difficile de comprendre et de pousser de la bonne façon. Je travaille très dur sur cette adaptation, parce que la moto fonctionne plutôt bien. On peut voir que c'est un peu plus difficile pour moi à ce stade, mais Aleix [Espargaró] fait bien fonctionner la moto et c'est une bonne référence. Je dois en quelque sorte trouver un mécanisme sur la moto, c'est-à-dire freiner de telle façon, ouvrir les gaz de telle façon, alors j'ai encore besoin de temps et de roulage", rappelait l'Espagnol.

Désormais reboosté par ce qu'il a ressenti pendant cette course, il se tourne avec impatience vers la suite du programme. "Je suis très excité à l'idée d'aller en Argentine", s'enthousiasmait-il déjà dimanche soir. "Franchement, je voudrais y aller dès demain ! Je me sens bien, j'ai le sentiment qu'on a un bon potentiel et on va essayer [de le concrétiser] là-bas."