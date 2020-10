Viñales pense que l'heure du départ peut tout changer au Mans

Maverick Viñales compte se relancer au Grand Prix de France, après avoir manqué de constance lors des dernières épreuves. Le pilote Yamaha s'est imposé au Grand Prix d'Émilie-Romagne mais il reste sur une neuvième place en Catalogne, après une course qu'il a lui même jugée "désastreuse". Viñales pense qu'il sera en mesure de briller au Mans, un circuit sur lequel il s'est déjà imposé en 2017, et il compte en partie sur le programme inhabituel du week-end pour tirer son épingle du jeu.

L'ordre des courses MotoGP et Moto2 a été inversé, avec un départ à 13h00 pour celle de la catégorie principale. Depuis plusieurs saisons déjà, nombreux sont les pilotes du MotoGP à faire connaître leurs griefs au sujet des conditions de piste en course, jugeant que le grip est rendu précaire par la gomme Dunlop déposée lors de l'épreuve Moto2. Viñales estime donc que le programme différent du Mans pourrait changer la donne.

"Ça rend les choses très intéressantes car si la moto reste la même que pendant les essais, ça voudra dire que c'est après le Moto2 que l'on perd tout le grip", a analysé l'Espagnol jeudi. Avec des conditions favorables, Viñales est convaincu qu'il a sa carte à jouer et que le circuit peut convenir à la M1. "C'est une bonne piste pour nous. Je comprends très bien ce que je dois faire, surtout pour être rapide. On va se concentrer sur le fait d'être sur l'une des deux premières lignes, c'est le plus important."

Viñales ne mise pas que sur l'horaire de la course pour décrocher un bon résultat. Le roulage de Portimão, au guidon d'une R1, s'est bien déroulé pour lui, ce qui lui a permis d'oublier la lourde déception de Barcelone et d'arriver avec le plein de confiance au Mans, où il est souvent à son aise. "Pour moi, il y a beaucoup de choses qu'il est très important de comprendre ce week-end. Avant tout, il nous faut voir si notre moto est bonne sur le mouillé, parce que la plupart des séances seront humides. Ensuite, on verra si [en courant] avant le Moto2 on aura les mêmes conditions que pendant le reste du week-end. Ce sera important pour nous. Après tout, Le Mans est une piste sur laquelle je pense que je peux facilement extraire la performance maximale de la moto, car je comprends très bien ce qu'il faut faire pour être rapide. Et puis, je me sens super bien. [Mercredi] j'étais à Portimão et je me suis senti super sur la moto."

"La moto est bonne quand on a un bon grip et Le Mans est une piste sur laquelle on a été habitués à avoir une bonne adhérence et à bien piloter. L'année dernière, j'ai été très fort en EL1 et en EL2, c'est un fait. Il faut qu'on essaie surtout de comprendre si les sensations sont les mêmes ou pas [en courant] avant le Moto2, car normalement on peut être forts en essais mais on repart en arrière en course. Ce week-end est donc une bonne opportunité pour nous de comprendre beaucoup de choses."

Andrea Dovizioso estime de son côté que le programme inhabituel n’aura pas de conséquences sur sa course et sur les conditions d'adhérence en course. "Je ne pense pas que ça changera quelque chose pour Ducati", a déclaré l’Italien. "Je ne pense pas que ce sera mieux pour les pilotes. Au Mans, normalement, ça ne fait pas une grande différence."

Le niveau de grip pourrait aussi être influencé par la météo durant la course. La pluie était présente dans les Essais Libres 1 mais les dernières prévisions annoncent un risque d'averses faible pour l'heure du départ dimanche.

