Viñales : "La pire saison de ma carrière" et des objectifs revus à la baisse

Maverick Viñales n'a pas caché sa désillusion face aux difficultés rencontrées par Yamaha cette année, surtout dans les dernières courses de la saison. Déplorant le manque de motricité chronique de sa M1, en particulier sur les circuits offrant peu d'adhérence, Viñales a pointé du doigt l'incapacité du constructeur d'Iwata à identifier la cause des problèmes au cours des derniers mois. À l'arrivée d'un Grand Prix du Portugal conclu à une lointaine 11e position, le #12 a tiré un bilan sans concession de sa saison 2020.

"Je ne veux pas être trop dur, donc je ne dirai rien", a d'abord annoncé Viñales aux journalistes, afin de finalement entrer dans le détail. Le pilote Yamaha a remarqué que les autres pilotes de la M1 version 2020 ont également été en difficulté à Portimão, sans en tirer une satisfaction : "C'est positif pour moi, mais ça a été une saison totalement désastreuse. La pire saison de ma carrière. C'est dur à avaler. Mais maintenant, il est temps de rentrer chez moi, il faut rester calme, et c'est à d'autres personnes de s'en soucier."

Le week-end du Grand Prix du Portugal avait pourtant bien débuté pour Viñales, deuxième au cumul des deux premières séances d'essais le vendredi. Il a cependant été incapable d'améliorer son chrono samedi matin et même si la performance du premier jour est restée suffisante pour la qualification directe Q2, l'Espagnol a dû se contenter de la huitième place sur la grille. Habitué à vite atteindre un plateau avec la M1, Viñales s'est volontairement fixé des objectifs plus faibles afin de limiter l'ampleur de la déception.

"C'est la même histoire tous les week-ends", déplorait-il à l'issue des qualifications. "On ne progresse pas durant le week-end. J'étais super rapide en EL1. J'étais super rapide et constant en EL2 et ensuite, à chaque séance, ça s'est empiré. En EL4, j'ai fait quatre bons tours mais le reste était un désastre. Je n'ai pas d'explication. Je ne sais pas. Il faut demander à Yamaha parce ce que pour moi, tout ce que je dis est très répétitif. Je ne cherche pas d'excuses. Je ne sais pas. Quand la moto est bonne, je suis à fond, quand elle ne marche pas, je suis aussi à fond, mais je suis 10e."

"En fait, je me fixe des objectifs très faibles", a-t-il ajouté. "C'est comme ça que j'essaie de garder mon calme. Je n'ai pas les mêmes attentes qu'avant. Avant, je pensais victoire, victoire, victoire. Je sais que c'est impossible maintenant, donc j'ai revu mes attentes à la baisse. C'est similaire tous les week-end. On est très bien placé en EL1, et ensuite le rythme se dégrade. Il n'y a pas grand chose à dire parce que personne n'a la solution. J'étais d'être positif, d'être calme et de travailler sur la moto. D'un pneu à l'autre, parfois c'est une seconde, après on n'a pas les sensations, après je ne sais pas... C'est cette inconstance qui rend les progrès très difficiles."

La course n'a guère été plus positive, avec des premiers tours qui ont vu le pilote Yamaha chuter à la 14e position. Viñales a pu remonter jusqu'au 11e rang à l'arrivée et même s'il espérait faire mieux, il a pris du plaisir dans cette dernière épreuve de la saison, estimant qu'un meilleur résultat serait devenu possible avec quelques tours de plus.

"Je me suis amusé en course, sincèrement. Même si je n'étais que 10e, je m'amusais, en me battant avec Fabio [Quartararo] et les autres. J'aurais aimé faire deux tours de plus, parce que je pense que j'aurais pu doubler Johann [Zarco] et Álex [Márquez] mais c'était difficile, sincèrement. Je n'avais pas de puissance dans la ligne droite principale, donc j'essayais de compenser au freinage, l'avant surchauffait et c'était difficile. Mais dans l'ensemble, c'était fun, j'ai pris du plaisir."

Viñales pense que a mauvaise place sur la grille l'a privé de la lutte pour le podium avec Jack Miller et Franco Morbidelli. "Si j'étais parti premier ou deuxième, ça aurait été totalement différent. Quand j'étais seul, je pouvais rouler en 1'40"1 ou 1'40"2, le rythme de Jack et Franckie. Le problème est que quand tu es en milieu de classement, c'est fini. Ils te doublent en ligne droite, il faut faire de gros freinages, l'avant commence à se dégrader. Il y beaucoup de problèmes. Comme je le dis toujours, il faut partir premier et attaquer. Si ce n'est pas le cas, tu as des problèmes. Tu dégringoles. Je ne sais pas, sincèrement. Cela fait quatre ou cinq courses que c'est un désastre complet pour nous. On verra. Actuellement, notre potentiel est [juste] un top 10 donc ça change pas mal l'état d'esprit."