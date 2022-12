Viñales aura "plus de pression" chez Aprilia en 2023

Maverick Viñales a rejoint Aprilia pendant le cours de la saison 2021 mais avait encore beaucoup à apprendre cette année. Nettement dominé par Aleix Espargaró pendant de longs mois, l'ancien pilote Yamaha a décrit un long processus d'adaptation à une moto façonnée par son coéquipier. Au cœur de l'été, Viñales a montré qu'il avait pris ses marques sur la RS-GP en s'offrant trois podiums en l'espace de quatre courses et en étant régulièrement dans le rythme d'Espargaró. Il dresse donc un bilan satisfaisant de sa campagne 2022.

"C'est plutôt positif", a déclaré Viñales. "On a décroché de bons résultats sur l'ensemble de la saison. Je pense qu'on s'est plutôt bien 'rencontrés' avec l'équipe et la moto. On se connaît bien et je pense que c'est le plus important. En début de saison, je ne connaissais pas la moto. L'Argentine [où Aleix Espargaró s'est imposé, ndlr] est arrivée trop tôt, c'est dommage, j'aurais aimé que ça soit [en fin d'année] ! [rires] Je pense que cette saison, il était important de rester concentré, de continuer à beaucoup apprendre."

Viñales assure qu'il n'avait "pas d'attentes précises" pour 2022 puisqu'il devait avant tout découvrir une moto très différente de celles qu'il avait pilotées chez Suzuki et Yamaha : "J'ai simplement essayé de bien piloter la moto. Mon objectif était de découvrir la moto rapidement. En milieu de saison, on avait un très bon niveau. C'est une chose que je retiens pour la saison prochaine et c'est là qu'est mon esprit à présent."

Aprilia étant très ambitieux, les podiums ponctuels de Maverick Viñales devront devenir la norme en 2023 et l'Espagnol sait que les attentes placées en lui seront beaucoup plus élevées : "Je pense que toutes les années sont différentes, donc l'année prochaine le sera. Naturellement, on aura plus de pression que cette année. C'est naturel et c'est bon également parce qu'on doit progresser, on a un objectif clair. Je pense qu'on peut faire du bon travail. On doit bien travailler, intelligemment."

Maverick Viñales a décroché trois podiums avec Aprilia en 2022

Aprilia devra prouver sa capacité à réellement jouer les premiers rôles après un dernier quart de saison décevant, au cours duquel ses pilotes n'ont plus été en mesure de se classer dans le top 6 en course. La tournée outre-mer a été difficile pour la marque de Noale, plus en difficulté que les autres en retrouvant des circuits qui n'avaient plus été visités depuis 2019. Aprilia manquait peut-être de repères, sa machine ayant beaucoup évolué en trois ans, et les conditions de piste étaient parfois défavorables à la RS-GP, mais Viñales ne s'attendait pas à une telle baisse de forme.

"Évidemment, ça a été une surprise. J'ai fait de bonnes séances comme les EL4 à Phillip Island ; je n'avais jamais roulé sur un rythme de 1'28. Je prends ces séances de façon positive, pour les analyser, pour apprendre. Quand la moto fonctionne, on peut être rapides. On peut le prendre positivement."

"Au Japon et en Thaïlande, j'ai sauvé un résultat, mais en Australie et à Sepang, je n'ai pas pu le faire. J'ai fait de mon mieux mais je n'ai rien pu faire de spécial. [...] Là-bas, on n'avait pas d'adhérence à l'arrière et c'est dur à expliquer parce qu'au final, on avait des conditions similaires pendant les tests, mais on n'avait aucune motricité."