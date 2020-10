Maverick Viñales aimerait un ranch pour les pilotes espagnols

Durant le week-end de Barcelone, le MotoGP a annoncé que le Circuit Parcmotor intégrait le programme Road to MotoGP, destiné à encadrer les jeunes pilotes dans plusieurs pays. Parcmotor est un complexe de 800 000m2 situé à Castellolì, à proximité de Barcelone, et il comprend un circuit de vitesse de 4,1km mais aussi des espaces d'entraînement en motocross, dirt track et supermotard. Alberto Puig, team manager de Honda HRC, a supervisé la création du campus, qui ne se cantonne pas au pilotage puisque des cours d'anglais et d'espagnol, des formations liées à l'ingénierie et à la télémétrie, ainsi qu'un encadrement psychologique sont prévus, afin d'aider les pilotes à maîtriser toutes les facettes de la compétition.

Cette structure se rapproche de la VR46 Riders Academy, le programme de jeunes pilotes mis en place par Valentino Rossi, et dont Franco Morbidelli, vainqueur de son premier Grand Prix en Moto à Misano, et Pecco Bagnaia sont membres. A l'occasion des courses de Misano, Rossi a invité Maverick Viñales a visiter son ranch, où les pilotes de son Academy disposent d'une piste et d'infrastructures pour se préparer. Le plus jeune des deux représentants de Yamaha aimerait une structure similaire pour les pilotes espagnol.

"C’était incroyable", a déclaré Viñales en conférence de presse à Barcelone. "C’est très étrange que les pilotes espagnols n’aient pas ça. Nous sommes nombreux en MotoGP et nous avons un très bon niveau. Nous sommes souvent dans le top 10. J’aimerais quelque chose comme ça. Ce ne sera pas facile. En ce moment, nous nous entraînons en Andorre. Nous aimons ça. C’est bien de s’entraîner avec des pilotes MotoGP."