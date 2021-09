Viñales espère surtout "prendre du plaisir" au GP d'Aragón

C'est sans véritable objectif de résultat que Maverick Viñales aborde son premier Grand Prix avec Aprilia. Le #12 est toujours dans le rythme de la compétition puisqu'il était encore au guidon de la Yamaha il y a moins d'un mois mais il n'a qu'une connaissance sommaire de sa nouvelle machine après seulement deux jours passés à son guidon à Misano. Sur le MotorLand Aragón, son objectif sera donc d'accumuler de l'expérience et de retrouver une joie de vivre qu'il avait perdue chez Yamaha.

"Je me suis fixé pour objectif de prendre du plaisir sur la moto", a expliqué l'Espagnol au micro de Sky Sport Italie. "Ça fait longtemps que je n'en ai pas eu et que je n'ai plus ressenti la passion de piloter des motos. Je ne veux pas me fixer de limites, on verra notre niveau en Aragón. C'est sûr que ce sera difficile, parce que ce n'est pas un circuit facile. J'ai été très à l'aise [au cours des essais effectués à Misano] mais on verra en Aragón. Mais je pense qu'Aprilia a fait son travail et qu'on est sur la bonne voie."

"Je veux aborder ce week-end l'esprit ouvert, et surtout récolter beaucoup d'informations", a ajouté Viñales sur le site officiel du Championnat du monde. "J'ai besoin d'accumuler les tours et de comprendre le style de pilotage [de l'Aprilia]. Ce n'est pas facile de changer, mais je pense que je peux faire quelque chose de bien."

Maverick Viñales n'aura donc manqué que deux courses, le GP d'Autriche et celui de Grande-Bretagne, et il portait encore les couleurs de Yamaha en bord de piste en marge des essais du premier. De son propre aveu, il ne s'attendait pas à retrouver si vite la compétition quand la dégradation de sa relation avec son ancienne équipe a précipité son départ.

"Sincèrement, je m'attendais à rester chez moi jusqu'en novembre, à attendre de rouler au test", a précisé Viñales aux journalistes par visioconférence à l'issue de ses deux jours à Misano. "Mais cette opportunité est d'abord arrivée parce que j'ai quitté [Yamaha], ensuite parce qu'Aprilia m'a offert cette chance."

"En fait, ce qui me réjouit c'est que les mecs travaillent vraiment dur, ils sont très enthousiastes. Et ils sortent d'un podium, c'est le meilleur moment pour rejoindre l'équipe, pour leur donner mon feedback. C'est sur qu'Aleix [Espargaró] et [Lorenzo] Savadori ont fait un travail incroyable parce qu'ils étaient très rapides et que la moto fonctionne bien. J'ai été assez surpris que mon adaptation à la moto soit si rapide."

Viñales a néanmoins confié son besoin de gagner en expérience avec le V4 de l'Aprilia, très différent du quatre cylindres en ligne de l'Aprilia, et de s'adapter aux besoins de la RS-GP au freinage. La participation aux dernières courses de la saison lui permettra d'entamer la campagne 2022 avec l'expérience nécessaire.

"C'est la meilleure façon de préparer l'année prochaine, même si je ne serai peut-être pas prêt [au GP d'Aragón]. C'est difficile dans le pilotage, parce que j'étais habitué à des motos totalement différentes. Mais je pense que je comprendrai un peu mieux la situation en Aragón, en roulant avec Aleix. Il est rapide, donc je peux rapidement comprendre comment ça fonctionne. Mais je sens que je suis fort et c'est positif."

J'ai réalisé que j'étais entouré par beaucoup de personnes importantes et c'est ce que je retiens de cette période difficile. Je pense que j'en suis ressorti plus fort humainement et sportivement. Maverick Viñales

Cette course va également marquer la fin d'une période de doutes pour Maverick Viñales, qui s'est néanmoins senti très épaulé par ses proches : "[J'ai appris] que j'avais une famille merveilleuse, parce qu'ils m'ont toujours tenu à l'écart du chaos. Je n'ai jamais renoncé. Mais au cours de la dernière année, j'ai réalisé que j'étais entouré par beaucoup de personnes importantes et c'est ce que je retiens de cette période difficile. Je pense que j'en suis ressorti plus fort humainement et sportivement."

Après sa suspension par Yamaha pour son utilisation agressive de l'accélérateur de la M1 au GP d'Autriche, Viñales s'est dit touché par les messages de soutien de plusieurs pilotes, au premier rang desquels figure Aleix Espargaró, avec qui il s'apprête à reformer le duo vu durant les saisons 2015 et 2016 chez Suzuki.

"Il m'a beaucoup protégé. On a beaucoup parlé, parce qu'on a aussi piloté ensemble, et il comprenait ce que je vivais. Il m'a protégé et je ne l'oublierai jamais. Même dans les médias, il a toujours eu un message pour que je ne renonce pas. Puis il a tout fait pour me convaincre de rejoindre Aprilia."

Avec Matteo Nugnes