Yamaha ne laissera pas Maverick Viñales courir à Silverstone

D'après les informations de Motorsport.com, l'absence de Maverick Viñales va se prolonger : Yamaha ne lui permettra pas de prendre part au prochain Grand Prix MotoGP, prévu à Silverstone la semaine prochaine.

Le pilote espagnol et son équipe sont en conflit depuis le Grand Prix de Styrie, disputé le 8 août, où Viñales a été vu en train de piloter de manière étrange et irrégulière, donnant de grands coups d'accélérateur sous l'effet de la frustration accumulée ces derniers temps selon ce qu'il a lui-même expliqué avec le recul. Les responsables du constructeur japonais l'ont alors sévèrement puni en le suspendant pour le Grand Prix suivant, disputé sur la même piste du Red Bull Ring. Fabio Quartararo y était alors le seul représentant de l'équipe officielle Yamaha.

Toujours présent sur le circuit, Viñales s'est publiquement excusé samedi. Malgré tout, la réaction des responsables de l'équipe ne laissait pas présager d'une résolution à court terme du conflit. "Pour le moment, tout est possible", avait déclaré Massimo Meregalli samedi à BT Sport. "Yamaha était fermé jusqu'à hier au Japon. La décision prise ici vient de nous [en Europe]. Évidemment, nous avons consulté le Japon, mais pour le moment nous avons juste décidé de le suspendre pour cette course et on verra pour la suite."

Le constructeur a donc choisi de se passer à nouveau de Viñales pour le Grand Prix de Grande-Bretagne. Il y sera remplacé par Cal Crutchlow, pilote essayeur de la marque et qui, jusqu'ici, remplaçait Franco Morbidelli, actuellement blessé, au sein du team SRT.

Dans ce jeu de dominos, c'est Jake Dixon qui prendra la place de Morbidelli à Silverstone. Actuellement aligné par SRT en Moto2, l'Anglais fera ainsi ses débuts officiels dans la catégorie reine. Une opportunité qui répond à l'intérêt de l'équipe malaisienne, désireuse de l'évaluer au guidon de la M1, dans l'optique d'éventuellement faire appel à lui pour compléter son line-up MotoGP en 2022.

Le départ de Petronas en tant que sponsor principal de l'équipe à la fin de la saison a en effet conduit ses dirigeants à repenser leur projet et à revoir leurs ambitions à la baisse. Darryn Binder apparait actuellement comme étant le pilote le plus à même de rejoindre la formation dans la catégorie reine, lui qui évolue à l'heure actuelle en Moto3. Le Sud-Africain a effectué mardi un roulage au guidon d'une Yamaha de Superbike à Brno, sous la supervision de plusieurs membres de SRT. Jake Dixon, ou encore Xavi Vierge sont parmi les noms cités pour faire équipe avec lui.

Maverick Viñales, quant à lui, a été annoncé chez Aprilia pour 2022.