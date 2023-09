Maverick Viñales vaincu mais totalement épanoui

Deux ans après avoir quitté Yamaha, Maverick Viñales a le sourire, celui d'un épanouissement complet qu'il a partagé dimanche avec beaucoup de franchise à l'issue du Grand Prix de Catalogne. Certes, la victoire après laquelle il court lui a encore échappé, arrachée par son coéquipier alors qu'il avait mené pendant 19 tours. Mais le pilote de Roses a avoué qu'il ne s'était sans doute jamais senti autant à sa place sur une moto.

"J'ai un sentiment d'épanouissement. C'est une sensation incroyable", a-t-il commenté à sa descente du podium. "Les sensations étaient incroyables quand je menais la course. Je me disais 'c'est mon moment' et j'ai ressenti des choses incroyables parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas mené. On ne perd jamais [le souvenir de] cette concentration, ce moment, ce rythme. Ça m'a fait sentir que je pouvais le faire à nouveau et c'est vraiment bon."

"Sincèrement, quand j'ai commencé à voir 1"2, 1"4, 1"6 [d'avance], j'ai juste pris énormément de plaisir. Vous ne pouvez pas croire à quel point j'ai grandi mentalement aujourd'hui. C'est ce dont j'avais besoin", a-t-il ajouté au micro du site officiel du MotoGP.

"Je voulais évidemment énormément gagner mais, à la fin, Aleix [Espargaró] en avait un peu plus que moi. Il faut en tout cas qu'on reparte très heureux et fiers de la façon dont on pilote la moto", a poursuivi le pilote espagnol, bien décidé à ne pas s'appesantir sur sa défaite, pour retenir ce qui compte vraiment dans cette performance. "Il faut profiter du présent, c'est important de profiter de ce moment. Ce sera dur de rééditer cela mais on doit savourer ça, être très fiers de ce que l'on a fait aujourd'hui, et il faut se souvenir que ces moments vont et viennent, donc il faudra se souvenir de cette journée."

Maverick Viñales a souvent exprimé sa reconnaissance à l'égard du groupe Aprilia, pour lui avoir donné l'opportunité de sortir de la spirale négative dans laquelle il se trouvait chez Yamaha. Alors, dimanche, plus que jamais, il a voulu participer à la fête des hommes de Noale pour ce doublé historique.

"À l'arrivée dans le parc fermé. J'ai vu tout le monde heureux, le vrai bonheur de tous ces gens. Ça m'a rendu très fier", a-t-il déclaré. "Pour moi, c'est assez curieux de voir comment les choses changent quand on croit en soi et dans un projet. Je suis assez sous le choc parce qu'au final, on a décroché un résultat historique pour Aprilia ce week-end. Placer Aprilia à son niveau actuel n'est pas une tâche aisée donc je tiens à remercier tous les gars de l'usine, tous ceux qui travaillent énormément, ainsi qu'Aleix de m'avoir fait venir chez Aprilia."

Maverick Viñales est apparu aussi heureux pour sa performance personnelle que pour le résultat historique d'Aprilia.

S'il mentionne son coéquipier c'est que celui-ci a été un acteur décisif dans ce retour au premier plan. Pour en arriver là, Viñales a dû se résoudre à opérer un virage à 180° : lui que l'on disait destiné à ouvrir un chapitre de domination avec Yamaha n'a finalement jamais réussi à aller jusqu'au titre avec la marque japonaise et son mal-être y était perceptible. Deux ans après avoir rompu son contrat en milieu de saison, il s'ouvre désormais plus facilement sur les difficultés qu'il a traversées chez Yamaha et, dimanche, c'est avec une grande sérénité qu'il repensait à ce changement déterminant dans sa vie.

"J'ai fait un pari sur moi, sur personne d'autre. Je savais ce que je pouvais faire, comment je pouvais piloter les motos. Je pense que la puissance de l'esprit est une chose incroyable", a-t-il souligné. "Il y a deux ans, on discutait dans son motorhome. Je n'étais pas sûr de le faire parce que c'est toujours difficile de faire un tel pari, d'autant que j'avais un très bon contrat. Au final, j'ai parié sur moi, sur Aprilia. Aleix a joué un rôle très important : deux bons pilotes peuvent réussir beaucoup plus qu'un seul et c'est ce qu'on fait." Et Viñales croit fermement dans la suite : "Petit à petit, je pense qu'on peut rêver et c'est tellement bon, tellement, tellement bon."

Je veux que les gens comprennent que dans ce championnat, un pilote doit sentir sa valeur. Je n'ai pas été très bien traité par le passé. Aujourd'hui, je me suis épanoui, ça a été la plus belle journée de ma vie sur une moto. Maverick Viñales

"Je veux que les gens comprennent que dans ce championnat, un pilote doit sentir sa valeur. Je sens que j'ai beaucoup de valeur, beaucoup de respect dans cette équipe, et c'est très important. Je n'ai pas été très bien traité par le passé et avoir ce genre de sensation avec l'équipe... Aujourd'hui, je me suis épanoui, ça a été la plus belle journée de ma vie sur une moto. Ce que j'ai vu chez les gens, ce que j'ai vu chez moi, et également chez mon épouse, c'était incroyable."

"Je vous le dis, aujourd'hui j'ai senti une chose qui me manquait en course, et je pense que Misano sera différent", a-t-il ajouté. Ce qui lui manquait jusque-là ? "Juste d'être devant, de retrouver ces sensations, d'imposer le rythme, d'être le leader. On ne le réalise que lorsqu'on y est. C'est une chose qui me manquait depuis longtemps. Maintenant, je sais comment le faire. Quand on sait comment faire une chose, on peut la refaire. Donc je vais essayer."

Avec Vincent Lalanne-Sicaud

