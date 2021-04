Biaggi certain que Dovizioso est "le meilleur choix" pour Aprilia

À quelques jours des premiers essais d'Andrea Dovizioso avec l'Aprilia RS-GP, l'impatience grandit. Trois jours de roulage sont prévus à Jerez, durant lesquels le pilote italien, actuellement sans guidon en MotoGP, aura la possibilité de découvrir la machine de Noale et de se faire une première impression de son potentiel, mais aussi de livrer à l'équipe un feedback très attendu.

"Ça me fait très plaisir, car par le passé je l'avais désigné comme étant le meilleur choix pour Aprilia", se réjouit Max Biaggi auprès de GPOne. "Il a fait trois fois deuxième au championnat, il a couru de nombreuses années avec Ducati et il sait énormément de choses. Même s'il se présente à 80% de son potentiel, il fera malgré tout souffler un vent de nouveauté et, dans d'autres circonstances, on ne se serait jamais attendu à l'avoir à bord à Noale."

Si, pour le moment, il s'agit seulement d'un test, ni Dovizioso ni Aprilia n'écarte l'idée d'une collaboration plus officielle pour le reste de la saison, voire plus si affinités. "D'après ce que je sais, Aprilia n'a pas encore véritablement de pilote essayeur, parce que Smith n'a pas signé", fait remarquer Biaggi, lui-même lié au programme de Noale depuis plusieurs années. "Je pense qu'avoir Dovizioso comme pilote d'essais, ce serait vraiment bien. Il n'existe personne de disponible qui soit à sa hauteur."

La version 2021 de l'Aprilia a déjà donné les preuves de sa compétitivité, Aleix Espargaró ayant été l'un des acteurs réguliers en haut de la feuille des temps pendant les tests de pré-saison et les deux week-ends de course qui se sont déroulés ces dernières semaines au Qatar. "Je vois Aprilia en grande croissance. Les progrès par rapport à 2020 sont là, à mon avis il manque juste un peu de puissance. Et puis il faut un pilote capable de bien gérer la course", note Biaggi.

Espargaró : Pas besoin de Dovizioso pour se motiver

Pour Espargaró, leader incontesté de l'équipe, le regard expérimenté et neuf qu'apportera Andrea Dovizioso, pilote qu'il admire par ailleurs, est une aubaine. S'il affirme par ailleurs qu'il serait ravi que l'Italien puisse à terme rejoindre l'équipe de course, le Catalan y voit essentiellement une opportunité de renforcer le line-up d'Aprilia, dont les performances aujourd'hui reposent quasi-uniquement sur lui compte tenu du peu d'expérience de son coéquipier, Lorenzo Savadori.

"Il y a différents types de pilotes", a souligné Espargaró quand il lui a été demandé si faire équipe avec Dovizioso pourrait en quelque sorte servir à le motiver. "Il y a des pilotes qui disent toujours qu'ils ont besoin d'un coéquipier fort − bien sûr, un coéquipier fort vous pousse toujours un peu plus à la limite, vous aide à développer la moto. Mais je suis un pilote qui est toujours super motivé, alors je n'ai pas besoin de quelqu'un à mes côtés pour me motiver. Je suis capable de me motiver seul."

"Je pense avoir prouvé que je suis un pilote de haut niveau et je pense que ce que j'ai dit aujourd'hui aux ingénieurs est suffisant pour améliorer la moto", ajoutait-il à l'issue de la deuxième course à Losail, déçu de son résultat final. "Avec mes commentaires de l'année dernière, et avec les ingénieurs et toutes les personnes à Noale, je pense qu'on a fait du très bon travail sur la nouvelle moto. Ils savent ce qu'il nous manque − pour nous battre pour le podium, pas pour être dans le top 10."

"Ils le savent parfaitement et ils travaillent à Noale. On espère recevoir de nouvelles choses autour de la course du Mugello. Je ne pense donc pas qu'un coéquipier fort changerait quoi que ce soit sur ce point", a ajouté le pilote espagnol.