Max Biaggi intronisé Légende du MotoGP

Cela faisait deux ans que Max Biaggi attendait son intronisation en tant que Légende du MotoGP, annoncée début 2020 par la Dorna. La pandémie a empêché sa tenue jusque-là pour des raisons sanitaires, et c'est donc enfin devant un parterre de proches et de pilotes que l'Italien a reçu sa médaille en hommage à sa carrière en marge du Grand Prix d'Italie.

Arrivé aux courses sur le tard, il n'avait véritablement démarré sa carrière qu'en 1989, à l'âge de 18 ans. Trois années plus tard, il arrivait en Championnat du monde 250cc et s'apprêtait à tout rafler sur son passage.

Au terme de ses 14 saisons passées au plus haut niveau, d'abord dans la catégorie intermédiaire puis en 500cc et en MotoGP, Biaggi aura décroché quatre titres mondiaux (en 250cc, ndlr) ainsi que 111 podiums, dont 42 victoires.

Max Biaggi

Passé en Championnat du monde Superbike à partir de 2007 où il a connu une fin de carrière remplie de succès, il a tiré sa révérence en 2012, à l'âge de 41 ans, après y avoir raflé deux titres mondiaux, 21 victoires et 50 autres podiums.

"C'est une journée très spéciale pour moi et, avant toute chose, je souhaite remercier Carmelo [Ezpeleta, le directeur général de la Dorna, ndlr] et la Dorna, d'avoir rendu cela possible", a déclaré Biaggi.

"Je souhaite également remercier tous ceux qui ont permis que cela se produise : le travail de tous les constructeurs par le passé, en commençant par Aprilia, puis Honda, Yamaha et toutes les personnes qui sont ici, qui sont celles qui m'ont tout le temps soutenu, dans différentes équipes et différentes situations, dans les bons comme dans les mauvais jours. Je suis fier que tout le monde soit venu. Ça signifie beaucoup pour moi car la vie continue après les courses.

Max Biaggi avec Carmelo Ezpeleta

"Aujourd'hui il y a mon fils et ma fille qui sont présents et c'est très émouvant car maintenant ils peuvent dire 'eh, mon père est une Légende', c'est cool ! Il y a 20 ans, je n'y pensais pas du tout, et en tant qu'homme c'est aussi important."

Désormais patron de l'équipe Max Racing Team en Moto3, l'ancien grand rival de Valentino Rossi considère être "dans la troisième phase de [sa] vie" et goûte encore aux joies de la compétition via les jeunes pilotes qu'il suit. "Je souhaite remercier Husqvarna et Sterilgarda, qui ont permis à ce rêve de se réaliser. Maintenant je me sers de mon expérience pour, je l'espère, créer les pilotes de demain, et peut-être les champions, qui sait ?", a-t-il conclu.

