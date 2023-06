Meilleur résultat en sprint pour Johann Zarco, à 0"057 du podium !

Arrivé dans le groupe de quatre pilotes de tête au terme des 11 boucles de la course sprint, Johann Zarco a bien contribué à la fête qu’a été ce samedi après-midi pour le clan Ducati. Avec cinq machines classées dans le top 5, la marque italienne n’a pas manqué son début de rendez-vous sur le tracé qui lui tient particulièrement à cœur, et où pas moins de neuf machines (incluant celle de Pirro) sont alignées ce week-end.

Les choses auraient pourtant pu bien mal tourner pour le Français de l’équipe Pramac, qui s’élançait depuis la neuvième position de la grille, sur une troisième ligne où le devançaient Marco Bezzecchi et Aleix Espargaró. Une friction entre Brad Binder et Álex Márquez dans le long premier virage voyait en effet l’Espagnol balayer la piste au sol et manquer d’embarquer avec lui la Desmosedici du #5.

"Le départ a été bon", a commenté Zarco au micro de Canal+. "Au premier freinage, au moment où j'ai plongé dans le virage, j'ai vu que j'avais gagné beaucoup de places mais je suis entré beaucoup trop fort. Mine de rien, du départ jusqu'au premier freinage, on arrive déjà à 300. Comme on freine toujours à 350, c'est dur de trouver un repère directement. On le sait, on a l'habitude, mais à quelques mètres près... Je me suis écarté, je suis bien revenu. Heureusement, la moto d'Álex [Márquez] ne m'a pas touché, et après c'est hyper intense, mais je sentais que je pouvais bien me bagarrer."

Fort heureusement sur ses roues, Zarco pointait septième au terme de la première boucle, alors que l’apparition de gouttes de pluie faisaient douter de l’issue de la course et que des drapeaux étaient agités par les commissaires de piste pour prévenir d’une piste devenant humide. Celui qui avait annoncé attendre de telles conditions pour jouer ses chances de victoire n’aura cependant pas vu le ciel déverser de grandes quantités d’eau par la suite mais a tout de même profité de la précaution de plusieurs de ses rivaux pour progressivement s’installer dans un rythme confortable.

À cinquante-sept millièmes du podium !

Bien aidé par un contact lors d’un block-pass de Miller sur Márquez contraignant les deux pilotes à étendre leur trajectoire dans le troisième tour, Zarco se voyait ainsi quatrième – une place qu’il ne quitterait plus – à compter du cinquième passage.

Le Français tentera bien tout pour s’octroyer la troisième place du podium en marquant son équipier à la culotte jusque dans les derniers mètres de la course, arrivant dans le même souffle (+0'057) que Jorge Martín sur la ligne et dans la même seconde que le vainqueur depuis la pole, Pecco Bagnaia.

''J'ai [...] bien profité de quelques écarts de quelques pilotes pour me faufiler. À la fin, je sentais que j'avais un peu plus de vitesse que Jorge mais dans le dernier tour, il a vraiment bien fermé les portes. J'ai tenté de préparer une bonne trajectoire sur le dernier virage mais à l'accélération, on n'est encore pas au moins et je n'ai pas pu utiliser ma meilleure trajectoire."

"Pour se donner l'opportunité de doubler, il faut rester très proche, et sur certains freinages, c'est un peu limite", a précisé Zarco. "J'aurais pu tenter de me mettre encore plus à l'intérieur et de le pousser mais il faut une certaine gestion. Comme il était bien à la corde, si je l'avais poussé, il y aurait eu un trop gros contact. Sur ce dernier virage, comme je le vois à la corde, je me dis 'allez, je pars un peu plus large' pour refermer. Au moment où j'accélère, on voit que la moto accélère, mais les mouvements m'empêchent doubler. J'ai même un peu doublé un peu cabré en quatrième et dès qu'on cabre, ça fait perdre de la vitesse."

Jamais mieux que sixième dans la course du samedi cette année, Zarco se réjouit de ce résultat : "[Je suis satisfait], surtout que les courses sprint, c'était une sorte de point faible. Il faut encore améliorer la qualification pour se donner plus de chances en course sprint. En partant neuvième, finir quatrième, aux portes du podium, je me suis dit 'allez, va la chercher, la première médaille de l'année !' Ce n'est pas passé mais ce sont de bons résultats, comme il faut avoir."

"La quatrième place, c'est bien", a-t-il noté, espérant faire aussi dimanche : "On verra demain. Si les conditions sont bonnes, qu'on peut mettre le pneu medium et que beaucoup de pilote sont sur le pneu medium, j'aurai certainement l'avantage que je cherche depuis plusieurs courses."

Au championnat du monde, Johann Zarco aborde la course longue de ce dimanche crédité de six points supplémentaires, lui permettant de tenir sa cinquième place au général et de se rapprocher d’autant d’un Brad Binder arrivé hors des points.