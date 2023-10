La météo pourrait compliquer le week-end à Phillip Island

La météo est souvent un problème à Phillip Island, entre le vent qui peut troubler le comportement des motos, le froid susceptible de limiter l'adhérence et la pluie parfois très forte. Les deux dernières éditions ont été troublées : en 2019, les qualifications ont dû être repoussées au dimanche matin et l'an passé, le circuit a été partiellement inondé le jeudi, mais les séances ont par la suite pu se dérouler sans problème.

Le débat sur un changement de date du GP d'Australie est permanent mais l'épreuve est restée à l'automne cette année... et la météo pourrait à nouveau perturber le déroulement du week-end. Si le ciel devrait simplement être couvert vendredi et que le risque de pluie est faible pour la journée de samedi, une dégradation des conditions est attendue pour dimanche avec une dégringolade des températures, des trombes d'eau et des rafales de vent qui pourraient dépasser les 80 km/h.

"La météo a l'air plus ou moins bonne demain et samedi", a confirmé Aleix Espargaró. "On a couru ici avec des conditions très froides et c'est très, très compliqué. Dimanche, ça semble devoir être vraiment compliqué mais on va avancer jour après jour. Essayons de prendre du plaisir demain, vu que la météo s'annonce bonne."

Le pilote Aprilia pense que le MotoGP devrait déjà songer à un changement de programme s'il n'est pas possible de rouler le jour de Grand Prix : Dimanche me paraît encore très loin, et ça n'est pas mon boulot d'y réfléchir, mais je pense que ce serait une bonne idée, oui !"

Miguel Oliveira a confirmé que "dimanche, ça s'annonce vraiment moche, le matin comme l'après-midi" mais un changement de programme tardif pourrait s'avérer très compliqué, surtout avec le GP de Thaïlande prévu dans une semaine. Certains observateurs suggèrent d'organiser la course principale samedi pour s'assurer qu'elle puisse avoir lieu, mais Oliveira doute de cette possibilité.

"Il faut que j'y réfléchisse… Ça n'est pas une mauvaise idée mais ça n'est pas idéal non plus", a commenté le Portugais. "[C'est bien] s'il n'y a pas de meilleure solution. C'est compliqué, très compliqué."

Oliveira redoute le vent, Márquez rassurant

Des conditions météo défavorables pourraient susciter des dangers de différente nature et selon Oliveira, le principal risque vient plus des rafales de vent que de la pluie : "Ça pourrait être un peu dangereux de rouler. Alors je ne sais pas, je pense qu'on va prendre les choses jour après jour et dimanche on aura un plan de secours si la Dorna estime que c'est nécessaire."

"Le pire, c'est d'avoir des rafales de vent, mais si la vitesse moyenne du vent est assez élevée… Je dirais que si elle est autour de 40 km/h, ce serait peut-être trop", a ajouté Oliveira.

Marc Márquez n'est pas du même avis, estimant qu'en cas de bourrasques, les pilotes savent comment se montrer plus prudents et sont capables de contrôler les risques. "Il y a toujours eu du vent ici, ce n'est pas dangereux", a assuré l'Espagnol. "C'est dangereux si on a un mur trop proche, si on a de l'aquaplaning en ligne droite comme le drapeau rouge à Motegi. Mais s'il y a du vent, si la piste est trop sale, on est plus lent et ce n'est pas dangereux. Les risques dépendent de nous. Pour moi, ça va."

"C'est sûr que c'est plus délicat quand il y a du vent mais avec ces motos, c'est de plus en plus difficile parce qu'avec toute l'aérodynamique, on sent beaucoup plus le vent. Mais c'est le MotoGP actuel."

Avec Léna Buffa