Michelin anticipe la chaleur au GP d'Aragón

Le MotoGP retrouve cette semaine le MotorLand Aragón, cette fois dans des conditions qui s'annoncent plus similaires aux habitudes du championnat puisque l'épreuve est avancée de près d'un mois et demi en comparaison de l'an dernier. On se souvient que la visite sur place en 2020, doublée afin de contribuer à enrichir le calendrier, avait été marquée par de grandes difficultés liées aux faibles températures. Le programme avait même été décalé d'une heure entre le premier et le deuxième week-end afin de chercher à éviter autant que possible le froid matinal.

Pour cette 13e manche de cette saison 2021, Michelin s'attend à retrouver des conditions plus classiques, même si Aragón est connu pour sa grande amplitude thermique entre le début de journée et l'après-midi. Ce devrait bel et bien être le cas cette fois, sachant qu'environ 17°C sont annoncés le matin et 30°C au plus fort de la journée, avant que la météo tourne possiblement à l'orage dimanche.

"Aragón est un des circuits sur lesquels nous avons eu le plus de mal par le passé, depuis que nous avons fait notre retour en MotoGP en 2016. La problématique c'est qu'il s'agit d'une piste assez agressive en termes d'asphalte et qu'elle a donc tendance à user les pneus, mais dans le même temps elle offre peu de grip. Les pneus peuvent donc pas mal patiner et lorsque la dégradation s'accentue, les chronos eux aussi se mettent à augmenter", explique Piero Taramasso auprès de l'édition italienne de Motorsport.com.

"La bonne nouvelle, cependant, c'est que nous avons réalisé une bonne double manche en 2020, lors de laquelle nous avons obtenu nos meilleures performances sur cette piste. Lors de la deuxième course, Franco Morbidelli avait battu le record et c'est un signal positif. Et puis étant donné que nous avions fait deux courses, nous avons beaucoup de données à notre disposition, que nous avons étudiées à fond pendant l'hiver, et nous avons donc décidé de ne pas changer grand-chose pour le Grand Prix de cette année."

Michelin a donc choisi de conserver dans son allocation du week-end les mêmes pneus soft et medium qu'en 2020, à l'avant comme à l'arrière. Le pneu dur avant sera en revanche "un peu plus rigide" que l'an dernier, d'abord afin de répondre aux températures plus élevées qui sont attendues. "Nous pensons que s'il fait particulièrement chaud, cette spécification sera d'une bonne aide", souligne Piero Taramasso. "L'année dernière, les pilotes ont surtout utilisé le soft en raison des températures basses, mais cette année, je pense que tous les composés pourront être compétitifs. Il faut toutefois garder à l'esprit que le tendre offre beaucoup de grip mais s'use beaucoup, compte tenu également de la nature de l'asphalte, et cela peut entraîner une baisse des performances."

Ce choix d'endurcir le pneu avant hard permettra aussi d'apporter globalement aux pilotes un soutien renforcé. "Nous savons que les pilotes freinent toujours plus fort, et que l'aérodynamique génère plus d'appui sur l'avant, nous avons donc opté pour ce petit ajustement", explique le responsable. À l'arrière, le pneu dur sera au contraire un cran plus tendre. "En 2020, presque tout le monde avait utilisé le soft, ils avaient été peu nombreux à prendre le medium et personne n'avait choisi le hard. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé d'en apporter un légèrement plus tendre."

Les pneus avant slicks seront symétriques, tout comme le medium arrière, tandis que les pneus arrière soft et hard seront asymétriques avec un flan gauche plus dur. Si l'association des deux pneus medium semble être le meilleur choix sur le papier, la météo pourrait orienter certains pilotes vers d'autres solutions. "S'il fait très chaud, le pneu arrière dur pourrait également être une bonne option. Nous savons que c'est une gomme qui se comporte très bien quand la température de l'asphalte dépasse les 40°C. Ce pourrait donc être un pneu gagnant si c'est le cas", prévient Piero Taramasso.