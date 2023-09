Michelin donne un avant goût des pneus 2024 et 2025 à Misano

Le test de Misano qui se tient se lundi est principalement destiné à l'évaluation de nouvelles motos et de différents développements en vue de la saison 2024, mais Michelin veut aussi profiter de cette occasion pour permettre aux titulaires d'évaluer des pneus afin de préparer les deux prochaines saisons. Le fournisseur de pneus du MotoGP a notamment prévu de leur faire découvrir de nouveaux pneus arrières pour la saison 2024, en conservant la construction apparue en 2020 mais avec de nouveaux composés.

"Nous avons deux composés arrière à tester", a expliqué Piero Taramasso, le responsable de la compétition deux-roues de Michelin. "Le but est d'améliorer la constance des performances et des chronos. Nous avons déjà fait des essais en interne avec les pilotes d'essais de Michelin, nous avons aussi fait des évaluations avec des pilotes d'essais en MotoGP, lors de tests privés. À chaque test, les résultats ont été bons, avec plus de constance et plus d'adhérence, donc nous sommes assez confiants pour que les résultats soient positifs."

"Nous avons besoin que les pilotes officiels valident. C'est la même spécification que celle que nous utilisons en course ici, le tendre et le medium, avec une nouvelle technologie de composé pour apporter plus de constance et peut-être un peu plus d'adhérence. L'objectif est la constance."

Une première idée du pneu avant 2025, totalement renouvelé

Michelin va également profiter de cette journée pour donner aux pilotes un avant-goût du nouveau pneu avant prévu pour 2025, qui sera totalement renouvelé et verra son premier changement de construction depuis la saison 2018. Pour le moment, les titulaires vont uniquement découvrir des composés, Michelin préférant attendre avant de leur faire découvrir la carcasse.

"À l'avant, nous avons un composé à tester, c'est pour préparer 2025. Nous allons lancer un pneu avant totalement nouveau en 2025, avec un nouveau profil, une nouvelle carcasse, et parce que nous ne voulons pas avoir de nombreuses choses à la fois, nous allons lancer le composé en 2024 puis la carcasse en 2025, afin d'avoir moins de variables."

"Le composé testé à l'avant est équivalent au medium que nous avions ici à Misano [en course]. Les pilotes auront de bonnes références du week-end à l'avant et à l'arrière, et ils vont pouvoir l'évaluer. Ils ont un pneu avant medium et deux arrière, un tendre et un medium, à tester. C'est le cœur de la gamme. Nous ferons le même test à Sepang l'an prochain, avec la nouvelle technologie de composés, mais plus durs : le dur à l'avant et le dur à l'arrière, parce que la piste est différente."

Ces gommes plus dures devraient contribuer à réduire un phénomène régulièrement évoqué par les pilotes, la montée en température et de la pression du pneu avant quand une moto en suit une autre, ce qui fait perdre en adhérence : "Vu que nous travaillons sur des composés plus durs, ils aideront pour cela parce qu'ils sont conçus pour des températures plus élevées, donc ils seront moins sensibles à ce problème. Mais ce n'est pas la solution."

Piero Taramasso

Cette solution viendra surtout de la nouvelle carcasse, qui n'est attendue en compétition que dans deux ans. Elle est pensée pour mieux répondre aux contraintes de plus en plus fortes posées par l'aérodynamique : "C'est pour suivre le développement des motos, les sollicitations qui sont de plus en plus fortes à l'avant. Elle est conçue pour aider les pilotes et les motos, parce qu'il y a de gros freinages, et aussi pour mieux contrôler la pression et les variations de température quand on est dans l'aspiration."

"Ce que nous essayons de donner, c'est plus de sensations au freinage et en entrée de courbe", a ajouté Taramasso. "Nous essayons d'avoir une surface de contact plus importante en entrée de courbe, une meilleure progressivité aussi. Nous ne recherchons pas la performance, nous perdrons peut-être quelque chose en pure performance. Nous ne serons pas aussi rapides mais ce sera plus progressif et plus simple pour le pilotage."

"Ce que nous devons faire, et qui est très important, c'est de rendre les pneus plus durs. Les motos sollicitent trop l'avant et il faut monter en gamme."

Ce qui est aujourd'hui considéré comme un pneu dur pourrait donc devenir le medium à l'avenir. Taramasso a par ailleurs évoqué un pneu au diamètre plus large de 1 mm, qui ne nécessitera pas de changement de géométrie sur la moto, et une carcasse "pas vraiment" plus rigide : "La différence vient peut-être du profil, qui est différent, plus rond. En rigidité, c'est proche [de la carcasse actuelle]."

Guintoli a mené des essais

Si les titulaires n'ont pas encore ce nouveau pneu à disposition dans son intégralité, il a déjà évalué en piste par Michelin. Sylvain Guintoli a mené des essais pour le manufacturier clermontois, sur une Honda de Superbike bardée de capteurs et équipée d'une suspension et de freins en carbone venus du MotoGP. Le Français s'est chargé de sélectionner les exemplaires les plus efficaces, ensuite évalués par les différents constructeurs avec leurs propres pilotes d'essais.

"La nouvelle carcasse avant est déjà testée avec les pilotes d'essais, y compris ceux des équipes : [Michele] Pirro, Dani Pedrosa, [Stefan] Bradl... Ils ont déjà testé trois prototypes, le dernier disposait d'une nouvelle base. Ils doivent faire plus de tours parce que les sensations changent un peu. À l'avant, c'est plus une question de sensations que de performances donc ils doivent accumuler les kilomètres."

"Nous allons donner un peu plus de temps aux pilotes d'essais, pour avoir plus d'informations, puis nous ferons les tests avec les pilotes officiels. Ce sera à Valence en fin d'année ou à Sepang [début 2024], c'est l'objectif. Le premier plan était de tester ce pneu 2025 ici mais nous avons décidé de tester d'abord le composé et de repousser [l'essai de la carcasse] à 2025."