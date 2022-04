Michelin propose des pneus de 2019 en Argentine

Après avoir affronté un tout nouveau Grand Prix en Indonésie, le MotoGP fait cette semaine son retour sur une piste qu'il connaît, mais qu'il n'a plus arpentée depuis trois ans, celle de Termas de Río Hondo, en Argentine. Si ce circuit est réputé pour être exigeant avec les pneus, cette longue absence complique encore un peu plus la donne pour Michelin en en faisant pratiquement un saut dans l'inconnu.

"Nous parlons d'un circuit qui est déjà difficile à interpréter mais, après tout ce temps, il le sera encore plus", estime Piero Taramasso, responsable deux roues de Michelin Motorsport, interrogé par l'édition italienne de Motorsport.com. "C'est un circuit qui a toujours été assez agressif avec les pneus, surtout à l'arrière où l'on peut observer à la fois de l'usure et des températures élevées en raison du peu d'adhérence offert par l'asphalte. Et puis, cette fois, ce sera une véritable inconnue car nous n'avons aucune information quant aux conditions de piste, et nous ne comprendrons donc que vendredi quel est le niveau de grip et d'usure."

Face à ces paramètres incertains, le manufacturier unique du championnat a fait une sélection oscillant entre conservatisme et nouveauté, se basant sur les données de 2019 : il a confirmé l'allocation de l'époque, mais en partie seulement. "D'une manière générale, nous reproposons cette année la gamme de gommes qui avait bien fonctionné en 2019", explique le responsable italien. "[À l'avant], le soft et le medium sont les mêmes que ceux que nous avions apportés en 2019 et qui avaient plu aux pilotes. Le medium est celui qui avait été le plus utilisé en course."

Il y aura cependant un changement notable dans la gamme de pneus avant proposée. "Par rapport à il y a trois ans, nous avons décidé de remplacer le hard, en optant pour une solution qui offre un peu plus de grip, mais aussi plus de soutien. C'est de toute façon un pneu que les équipes connaissent bien, car c'est le dur standard que nous utilisons sur tous les circuits. Il y a deux ans, ils avaient quelques difficultés pour l'utiliser, mais presque tout le monde l'utilise désormais, notamment du fait de l'évolution des motos et aussi parce que les pilotes arrivent à mieux l'interpréter. Je pense donc que ce sera une bonne solution, surtout si les températures sont élevées."

À l'arrière également, Michelin propose à nouveau deux des gommes de 2019, à savoir le soft et le medium, les options qui avaient été utilisées en course à l'époque, mais avec cependant la carcasse adoptée depuis. "Le pneu dur pourrait par contre être le pneu de référence", précise Piero Taramasso, "car il a le même composé que le medium, mais avec la carcasse que nous avions en 2019 : il s'agit donc de la solution qui avait fait la course il y a trois ans. Je tiens cependant à préciser qu'il ne s'agit pas de pneus qui n'avaient pas été utilisés, mais de pneus que nous avons produits exprès pour cette course."

