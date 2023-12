Michelin n'a pas pu tester le nouveau pneu avant pour 2025 à Valence

Les rares tests avec les pilotes titulaires, comme celui de Valence cette semaine, permettent aux équipes d'évaluer des pièces mais aussi à Michelin de faire découvrir ses nouveautés. Le manufacturier du MotoGP avait apporté trois pneus avant modifiés, deux avec des évolutions des composés en vue de la saison 2024, et un avec une toute nouvelle construction pour la saison 2025 et très attendu pour mieux gérer les soucis liés aux pressions, mais qui n'a pas pu être évalué en raison des températures trop faibles.

"Les conditions de piste n’étaient pas très bonnes", a reconnu Piero Taramasso, responsable de la compétition deux-roues de Michelin. "Il faisait frais dans la matinée, avec du vent. Dans l'après-midi, c'était un peu mieux mais pas parfait. En tout cas, le niveau d'adhérence n'était pas si mauvais, c'est juste que la température était assez faible."

"Tous les pilotes ont reçu la même allocation de pneus, la même spécification que durant le week-end, pour qu'ils puissent travailler pour eux et avoir les références du week-end. En plus de ça, on a proposé trois nouveaux [pneus] à l'avant. Deux étaient d'un nouveau composé pour la saison 2024, un tendre et un medium."

"Le troisième était le nouveau pneu pour 2025, que les pilotes d'essais ont déjà validé. C'était une première pour les pilotes officiels mais puisque les conditions n'étaient pas bonnes, personne ne l'a testé. On l'apportera encore à Sepang, au Qatar et lors de tous les tests officiels de 2024."

Ce pneu 2025 pourrait transformer la physionomie des courses puisque Taramasso a précisé au site officiel du championnat que son but sera de "réduire les variations de pression et de température à l'avant", un problème devenu essentiel dans les courses en peloton : les gommes sont sensibles quand un pilote suit un rival, ce qui fait grimper la température, et donc la pression, faisant perdre en adhérence.

La pression du pneu avant augmente quand deux pilotes se suivent

Le problème est devenu encore plus important avec la règle en place depuis Silverstone, qui impose une pression minimale, obligeant les équipes à jouer dans les réglages en anticipation du fait que la pression grimpera au course... au risque de pénalités cette année, et même d'exclusions en 2024, qui seront prévues dès la première infraction.

Les pilotes s'opposent à cette règle mais les instances dirigeantes n'ont pour le moment pas réagi. Il faudra donc peut-être attendre 2025, et ce pneu moins sensible à la montée en température, pour corriger la situation. "L'objectif est de rouler à 1,7 [bar], c'est assez faible", a expliqué Taramasso. "C'est un pneu plus gros, plus haut, plus large, donc son volume est plus important et cela aide pour la stabilité de la pression et de la température."

"La surface de contact est plus élevée donc ça aidera à améliorer l'adhérence au freinage et en entrée de courbe."

Essais encourageants pour le nouveau tendre 2024

Le prototype pour 2025 n'ayant pas été testé, Michelin a pu recueillir des informations sur les pneus 2024, surtout le nouveau tendre, qui a donné satisfaction : "Concernant les composés, nous avons eu de bons résultats. Onze pilotes ont testé le tendre à l'avant et tout le monde l'a apprécié. Ils ont estimé qu'il était similaire ou meilleur que l'ancienne technologie, avec un peu plus de soutien, de grip, de constance. C'est une bonne indication. Un pilote a testé le medium et il a aussi trouvé du positif."

"C'était une journée positive pour nous. Maintenant, on a beaucoup de données à analyser et on apportera cette technologie de composés pour les tests à Sepang, au Qatar aussi, à l'avant et à l'arrière."

Jack Miller est visiblement le seul pilote à avoir évalué le medium et a confirmé que les conditions offertes par Valence ne se prêtaient pas à cette gomme, mais il s'est dit satisfait de l'évaluation du tendre. "Ce n'était pas une très bonne journée pour tester les pneus avant, surtout le [medium]", a résumé le pilote KTM. "J'étais assez prudent sur la moto dans les virages sur la droite. Je l'ai testé en fin de journée, on venait de finir nos essais et il était assez tard quand on a testé les pneus, la température commençait à tomber [et] le vent n'a pas aidé."

Jack Miller

"J'étais content du nouveau [tendre] et du nouveau [medium]. Je n'ai pas fait mon meilleur tour avec le nouveau [tendre], je l'ai fait avec l'ancien mais c'était assez proche. J'ai fait de petites erreurs. Je pense vraiment qu'il y a du potentiel, surtout dans les virages rapides, il semble meilleur."

Chez Ducati, Pecco Bagnaia a également vu du bon dans ce nouveau pneu. "J'ai testé le nouveau composé tendre à l'avant et il était mieux que celui de cette année", a expliqué le double Champion du MotoGP, estimant le pneu lancé cette année "difficile à utiliser", alors que celui évalué cette semaine offre "autant d'adhérence" mais "plus de soutien." Enea Bastianini a de son côté jugé ce nouveau tendre "meilleur en entrée de courbe" et offrant "plus d'adhérence."

Pour Bagnaia, il faisait "trop froid" pour évaluer le medium, ce que Bastianini a confirmé : "Ça aurait été fou de le tester aujourd'hui ! Il valait mieux ne pas le tester. Il sera probablement mieux. Je ne sais pas si d'autres pilotes l'ont testé mais je suis curieux, j'espère qu'on l'aura [au test] en Malaisie."

"Je n'ai roulé qu'avec le tendre parce qu'il fallait être prudent, il ne fallait pas finir avec une nouvelle blessure !", a conclu l'Italien, touché par plusieurs fractures cette année. "Michelin a fait un bon travail."