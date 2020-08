Michelin a préparé "un gros changement" pour Brno

Après deux Grands Prix disputés dans des conditions inhabituelles, le MotoGP retrouve en ce mois d'août des épreuves qui se courront à une date plus classique pour elles, à commencer cette semaine par celle de Brno. Traditionnellement synonyme de reprise après la pause estivale, la course tchèque a conservé sa date habituelle malgré les bouleversements engendrés par le COVID-19, et pourtant Michelin a prévu de modifier l'allocation pneumatique proposée aux pilotes pour cette épreuve.

Le manufacturier clermontois s'inquiète surtout du peu d'adhérence offert par le bitume de Brno, qui commence à dater. "En termes de températures, nous devrions rentrer dans la norme de Brno, avec des maximales autour de 30°C. Il faut toutefois tenir compte du fait qu'il s'agit d'un circuit qui offre un grip très faible, car l'asphalte n'a pas été refait depuis 2008", explique Piero Taramasso à Motorsport.com.

"L'année dernière, déjà, ce manque de grip avait été criant, dû aussi bien à l'asphalte qu'à la pluie, qui avait rendu le sol humide avant chaque séance et laissé des traces d'humidité à chaque séance. Nous n'avions jamais réussi à rouler dans des conditions parfaites, et cela non plus n'avait pas aidé, si bien que plusieurs pilotes s'étaient plaints de patinage."

Pour faire face à ces problèmes, et particulièrement pour le pneu arrière, celui qui sera particulièrement stressé par la configuration du tracé, Michelin mise sur sa nouvelle construction, censée justement générer plus de grip en plus de se montrer plus résistante sur la durée, mais aussi sur une allocation repensée.

"Brno est un circuit qui comporte beaucoup de relances et d'accélérations, l'arrière est donc très sollicité. Et puis il y a ce patinage généré par le peu de grip offert par l'asphalte, et les équipes doivent donc trouver un bon compromis en termes de set-up à la fois en ce qui concerne la géométrie et le traction control. Les puissances sont désormais très élevées, elles devront donc trouver le juste équilibre pour réussir à la transmettre au sol même dans ces conditions", explique le responsable Michelin.

"De notre point de vue, l'avantage est que nous aurons la nouvelle construction à l'arrière, qui offre plus de grip", souligne-t-il, jugeant "idéale" la piste de Brno pour mettre les caractéristiques du nouveau pneu à l'épreuve.

Quant aux gommes, elles seront identiques à celles de l'an dernier à l'avant (la gomme medium et la gomme dure avaient toutes deux été utilisées en course, la soft en essais uniquement), mais à l'arrière, en revanche, seul le pneu medium a été confirmé, utilisé par la quasi-totalité des pilotes en course l'an dernier. "Nous avons changé les deux autres [soft et hard, ndlr], en choisissant des typologies pensées pour aller chercher un peu plus de grip et de mordant. Je dirais que l'on peut donc parler d'un gros changement à l'arrière", souligne Piero Taramasso.

Comme il est habituel sur cette piste, les pneus avant seront symétriques et les pneus arrière auront en revanche une épaule droite renforcée pour faire face au stress engendré par les huit virages à droite.

Propos recueillis par Matteo Nugnes