Michelin a recommandé de roder les pneus avant la course

Fabio Quartararo a remporté dimanche sa deuxième victoire consécutive en s'imposant lors du premier Grand Prix MotoGP d'Andalousie de l'Histoire, une course qui s'est tenue dans une chaleur infernale.

Lorsqu'il est descendu de sa machine dans le parc fermé, le Français a révélé avoir suivi un schéma différent de ses habitudes. "Normalement, on part toujours avec un pneu neuf sur la grille de départ, mais cette fois, on a décidé avec Yamaha de faire trois tours de warm-up pour voir si le pneu était OK", a-t-il expliqué.

Le pilote Petronas a donc commencé la course avec un pneu usagé, suivant en cela une recommandation qui avait été transmise à tous les pilotes par Michelin. Selon les informations de Motorsport.com, le manufacturier français a en effet envoyé un mail aux équipes leur conseillant, au cas où elles choisissaient pour la course le pneu arrière tendre − celui pour lequel tous les pilotes ont effectivement opté dimanche − de faire ce que l'on appelle un "install/scrub". Cela consiste à monter la gomme et à en faire un rodage : un tour pour chauffer le pneu, un deuxième tour rapide, et un troisième tour de retour au stand pour refroidir la gomme.

Le "scrub", ou frottement, a pour effet d'enlever le film qui recouvre la gomme lorsqu'elle est neuve, mais cela provoque aussi une réaction chimique dans le mélange, ce qui permet au pneu de maintenir une température plus basse : il ne surchauffe pas et sa durée de vie est ainsi prolongée.

"Vous faites les trois tours. Ensuite, vous laissez les pneus à l'air libre, sans les couvertures chauffantes, afin qu'ils refroidissent. Une fois qu'ils sont froids, vous les couvrez à nouveau jusqu'à ce qu'il soit l'heure de disputer la course. Cette procédure rend le composé plus résistant à la chaleur et peut réduire sa température de 10°C", a recommandé Michelin à toutes les équipes au matin de la course.

L'analyse des runs réalisés par les pilotes pendant le warm-up, dimanche matin, montre que les pilotes Yamaha et Álex Rins (habitué de cette tactique) ont suivi la recommandation de Michelin, tandis que les autres ont réalisé un seul run (Ducati, Honda et KTM) ou deux (Aprilia), mais en bouclant toujours plus de trois tours de suite.

"De temps en temps, nous faisons des recommandations aux équipes quand nous pensons pouvoir les aider, mais il leur revient toujours de choisir ou non de les suivre", explique Michelin.

Le fait est que Yamaha a obtenu un triplé sur cette course, et aurait même pu prétendre à verrouiller les quatre premières places si Franco Morbidelli n'avait pas abandonné sur problème moteur. Álex Rins, quant à lui, a réalisé une course impressionnante qui l'a vu remonter jusqu'à la dixième place en dépit d'une blessure douloureuse. Or dans les conditions de chaleur extrême qui étaient celles de la course, avec 60°C sur l'asphalte et des températures encore plus élevées que la semaine précédente, faire fonctionner les pneus correctement était assurément l'une des clés d'une bonne performance.