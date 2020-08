Un test requis à Portimão avant le Grand Prix

Après l'annonce d'une première version en juin, le calendrier MotoGP a réussi à s'enrichir d'une manche supplémentaire en Europe avec l'officialisation du retour du Grand Prix du Portugal. Pour la première fois depuis 2012, la patrie de Miguel Oliveira constituera l'une des étapes du championnat, alors que le tour du monde des Grands Prix moto s'est transformé cette année en tour d'Europe, en conséquence des nombreuses restrictions engendrées par la pandémie de COVID-19.

Seulement, la piste de Portimão qui doit accueillir l'épreuve du 20 au 22 novembre est une nouvelle venue au calendrier. Parmi les pilotes de la catégorie reine, rares sont ceux qui connaissent les lieux, les exceptions étant Cal Crutchlow, qui y a couru de 2008 et 2010 en World Superbike et Supersport, le local Miguel Oliveira, ainsi qu'Aleix Espargaró et Álex Rins qui s'y sont entraînés avec des motos de route au printemps.

Quant au manufacturier, il n'y possède pas de données pour préparer l'allocation destinée à ce Grand Prix. Michelin a donc requis l'organisation d'un test préparatoire, comme à chaque fois qu'une nouvelle piste intègre le programme désormais. Bien que l'agenda soit particulièrement chargé, il devrait être possible de mettre en place un test auquel participeront les pilotes d'essai.

"Michelin et les équipes ont demandé à la Dorna de pouvoir faire un test, comme cela était prévu en Finlande si nous étions allés courir là-bas", explique Piero Taramasso, responsable deux-roues de Michelin Motorsport, à Motorsport.com. "On recherche des dates pour faire un test, mais uniquement avec les pilotes d'essai. Il n'y aura donc que les équipes officielles, mais avec les pilotes d'essai. Pour le moment, nous n'avons pas encore de date, car ils essayent de tout faire tenir [dans le calendrier]."

Le resurfaçage de la piste fait partie des pré-requis à la tenue du Grand Prix, seulement le calendrier laisse d'autant moins de marge de manœuvre que ces travaux ne pouvaient débuter qu'après la manche du WorldSBK qui vient d'y avoir lieu et qui vont désormais devoir être menés en urgence. Ils devront être bouclés avant l'arrivée sur place de la F1, qui découvrira elle aussi Portimão pour son Grand Prix du 23 au 25 octobre.

"Je crois que ce sera une course très excitante. La piste est très exigeante, les motos dépasseront les 320 km/h dans la ligne droite, il y a des virages rapides, des virages lents, beaucoup d'opportunités de dépassement", prévient Paulo Pinheiro, PDG de l'Autodromo Internacional do Algarve, sur le site officiel du MotoGP.

"Je crois que c'est l'une des pistes les plus difficiles au monde", souligne quant à lui Miguel Oliveira, ravi de pouvoir y jouer la finale du championnat. "Il y a beaucoup de virages en aveugle, des endroits dans lesquels il est très compliqué de comprendre quelle est la meilleure trajectoire à suivre, et je pense qu'il sera très intéressant de voir quel sera le retour de chacun et comment les MotoGP pourront s'adapter à la piste. Je pense qu'on n'aura aucun problème, ce sera super fun !"

Le Grand Prix du Portugal constituera le 14e rendez-vous de la saison MotoGP, le 15e pour les catégories Moto2 et Moto3, dont les équipes et le manufacturier (Dunlop) se trouvent dans la même situation.

Propos recueillis par Matteo Nugnes