Miguel Oliveira ne souffre d'aucune blessure

Le Grand Prix à domicile de Miguel Oliveira s'est très mal terminé. Alors que la fin de course approchait, Iker Lecuona a tenté un dépassement sur le héros local, mais il a "perdu l'avant sur une petit bosse" et entraîné Oliveira avec lui dans sa chute. Très vite, la direction de course a précisé que les deux hommes étaient conscients mais le pilote de l'équipe KTM officielle est resté immobilisé dans les graviers et le drapeau rouge a été déployé, scellant la victoire de Pecco Bagnaia.

Miguel Oliveira a été évacué sur civière et il a pu se relever quelques instants plus tard, montrant ainsi qu'il ne souffrait pas de graves blessures. Visiblement secoué, il a néanmoins fait le traditionnel passage par le centre médical avant d'être transporté à l'hôpital pour des examens plus approfondis, qui n'ont révélé aucune blessure. Oliveira devrait donc bien être au départ du Grand Prix de Valence, dernière manche de la saison, en fin de semaine.

"J'ai passé des examens après la course de dimanche", a confirmé celui qui avait survolé la course disputée sur ce circuit il y a un an. "Rien n'a été détecté sur les examens donc c'est positif. Il faudra surveiller des symptômes qui pourraient apparaître dans les prochains jours, mais tout semble positif."

Cette chute est venue conclure un week-end décevant pour le Portugais et l'ensemble des pilotes KTM. Jamais mieux que classé 15e pendant les essais libres, Miguel Oliveira s'élançait d'une lointaine 17e place sur la grille de départ, mais un bon début de course lui a permis de remonter au dixième rang en seulement deux tours. Il semblait en mesure de voir l'arrivée à cette position.

"C'est dommage. La course se passait beaucoup mieux que les autres séances du week-end. J'espérais finir dans le top 10 après un très bon départ. Je suis un peu déçu de la chute mais on va de l'avant et j'espère qu'on aura une bonne dernière course à Valence."