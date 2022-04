Miguel Oliveira espérait mieux à domicile

Oubliées les 13e et 18e places de l'Argentine et des États-Unis, Miguel Oliveira est revenu aux avant-postes au Portugal en décrochant un top 5. Mais le pilote KTM, qui jouait à domicile, ne peut évidemment pas s'en satisfaire complètement après avoir connu la victoire sur ce tracé en 2020, et après avoir réalisé un week-end solide qui laissait présager une bataille pour le podium.

Leader en EL3 et EL4 après une première journée dans le top 6 final, Oliveira avait en effet affiché un gros rythme qui n'a pas pu se concrétiser en qualifications en raison d'un souci technique rencontré dans les dernières minutes. Qualifié en 11e position, il pouvait espérer remonter jusqu'aux trois premiers, mais son rythme ne s'est finalement pas révélé être aussi bon que lors des deux journées précédentes.

Pénalisé principalement par ses pneus, il n'a pas été en mesure de suivre les pilotes les plus rapides en raison d'une gomme avant jugée "trop faible" et qui n'atteignait pas "la fenêtre de température nécessaire à son fonctionnement sur le côté gauche". Le pilote KTM avait pourtant choisi le pneu dur à l'avant, qui est en théorie celui qui fonctionne le mieux pour lui, mais le feeling n'a pas été présent, tout comme l'adhérence à l'arrière, son "plus gros handicap" sur cette course.

S'il reconnaît que sa RC16 "n'était pas parfaite mais suffisamment bonne" en course pour jouer placé, le Portugais estime que l'équipe autrichienne dispose d'une bonne base, et ce depuis la première course de la saison, ce qui lui a permis d'aller chercher un top 5 en gagnant six places en course. Une performance en demi-teinte qui lui permet néanmoins de rester positif.

"On a le sentiment qu'on aurait pu se battre pour un meilleur résultat, mais j'ai rencontré quelques difficultés pendant la course. Donc, au final, un top 5 dans une journée où les choses n'étaient pas parfaites et où je ne me sentais pas super sur la moto, on prend ! C'est aussi un résultat qui constitue une bonne base sur laquelle construire pour aller à Jerez avec une attitude positive, un bon état d'esprit et motivés. C'est bien de faire un top 5, évidemment", a-t-il déclaré au site officiel du MotoGP.

Chute pour Brad Binder

Brad Binder

Le résultat est bien différent de l'autre côté du box puisque Brad Binder est parti à la faute dans le 17e tour et n'a donc pas pu rallier l'arrivée. Moins à l'aise que son coéquipier tout au long du week-end, il s'était qualifié juste derrière lui, en 12e position, et évoluait au 11e rang lorsqu'il a chuté.

"J'avais un peu de mal. J'ai failli rentrer dans quelqu'un au virage 1 donc j'ai élargi, je suis revenu, j'ai à nouveau recollé. Avec un peu de traînée dans la montée sur la colline, je me suis fait aspirer et j'ai perdu l'avant. J'ai fait une erreur, donc j'en suis désolé pour l'équipe. Je suis déçu parce que c'est une piste sur laquelle je sais que je peux être rapide", a-t-il commenté.

Les deux hommes ont rendez-vous dès le week-end prochain pour le Grand Prix d'Espagne, sur un tracé de Jerez qui ne leur a jamais pleinement réussi depuis leur arrivée en MotoGP. Un bon moyen pour véritablement se rendre compte des avancées de KTM cette saison.

Avec Léna Buffa

