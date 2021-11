Pour Oliveira, la KTM doit encore changer de "caractère"

KTM a préparé la saison 2022 à Jerez. La marque autrichienne ne pouvait pas s'appuyer sur le team Tech3, où les rookies Remy Gardner et Raúl Fernández devaient prendre leurs marques, mais Brad Binder et Miguel Oliveira n'étaient pas seuls pour travailler sur le développement de la RC16 puisque les pilotes d'essais, Dani Pedrosa et Mika Kallio, étaient présents dès mercredi, un jour avant les titulaires.

La moto n'était pas intégralement nouvelle, le constructeur préférant tester des évolutions les unes après les autres, avec notamment une nouvelle prise d'air et un carénage modifié. Miguel Oliveira pense que les données recueillies permettront d'identifier la voie à suivre avant le test de Sepang, prévu au mois de février, mais il prévient qu'il attend des changements plus significatifs.

"Il y avait plusieurs choses assez significatives dans le programme", a souligné le Portugais vendredi. "On a pu en tirer des conclusions assez claires. Pour le moment, on n'a pas le package définitif à assembler, ce sont juste différentes pièces séparées et utilisées à différents moments, mais l'équipe a beaucoup travaillé [vendredi], il s'est passé beaucoup de choses dans le garage. Tout le monde a énormément travaillé pour tirer le meilleur de chaque relais et de chaque pièce testée. J'espère qu'avec ces informations, l'usine pourra faire des changements significatifs sur la moto actuelle et que nous aurons une moto performante pour le test de Sepang."

"Je pense qu'il faut pousser la moto dans ses limites et voir ce qu'on peut faire avec", a ajouté Oliveira. "Pour le moment, la moto est très similaire à celle de cette année. Son caractère est le même et on doit un peu modifier le caractère de la moto pour nous battre avec nos concurrents. Les conditions étaient assez mitigées donc les chronos ne sont pas vraiment représentatifs de notre travail et de notre potentiel, mais j'espère qu'on pourra le finaliser et faire mieux en février."

Après une première journée troublée par des soucis techniques, Brad Binder a pu correctement essayer les évolutions sur sa moto vendredi. "C'était vraiment une journée chargée, on a testé beaucoup de choses différentes", a déclaré le vainqueur du GP d'Autriche. "On a joué sur différents réglages et des pièces différentes. On a trouvé des choses assez bonnes. Comme les pilotes l'ont vu, on a roulé avec un carénage légèrement différent. Il y avait du positif et du négatif. On a récolté de bonnes informations pour l'équipe et pour mettre en place un bon package pour le test de Sepang."

Le nouveau carénage était doté d'un aileron assez large mais Binder n'est pas certain que ce soit la voie à suivre : "Il y avait des choses en progrès et d'autres qui ont régressé. Je pense qu'à l'usine, les gars vont travailler. C'est sûr qu'on aura des choses à tester à Sepang. Je suis assez certain qu'on trouvera quelque chose de bien."

Binder a encore eu un problème technique vendredi, lors d'une simulation de départ : "On a voulu tester des réglages différents sur l'embrayage et il ne mordait pas. Le levier était très loin et quand je passait la vitesse, l'embrayage ne mordait pas. J'ai dû essayer de pousser le levier aussi loin que possible pour repartir et faire des simulations de départ."