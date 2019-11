Son 5e podium de la saison, un signe de maturité pour Miller

Comme à Sepang deux semaines plus tôt, Jack Miller a joué les premiers rôles au départ de la course de Valence. C'est lui qui a signé le holeshot, en profitant de son départ de la première ligne, avant de rapidement céder les rênes à Fabio Quartararo, puis d'être dépassé par Marc Márquez dans le deuxième tour. Si dans un scénario comparable il avait irrémédiablement rétrogradé en Malaisie, cette fois il a tenu bon et s'est agrippé jusqu'à l'arrivée à cette troisième place.

"Je pense que je me suis rattrapé après avoir rétrogradé lors du dernier week-end !" sourit le pilote australien, heureux de sa régularité et de sa gestion de cette course pourtant piégeuse. "Je pense que cela a été ma meilleure course de l'année. Le rythme a vraiment été super rapide de bout en bout. Les conditions changeaient à chaque instant donc il fallait vraiment être au sommet de son art, mais tout en ne perdant pas de temps au tour. Je suis resté dans les 1'31 plus ou moins toute la course."

"Une fois que j'ai été derrière Fabio, je me suis fait une grosse chaleur entre les virages 11 et 12 avec un sacré wheeling, mais j'ai ensuite récupéré un rythme en 1'31 et j'ai commencé à rattraper Fabio ! Je me suis dit que la deuxième place pouvait devenir possible mais c'est vite reparti, j'ai fait le yoyo : je lui prenais un dixième sur un tour, il faisait pareil au suivant. Les huit derniers tours ont probablement été les plus longs de ma vie, je priais pour que la fin arrive ! On pouvait très facilement se faire piéger avec le vent, dans les virages 2 et 6 il fallait presque freiner 25m plus tôt."

Malgré le vent et le froid, et malgré un binôme Dovizioso-Rins resté aux aguets derrière lui jusqu'à l'arrivée, Miller n'a pas perdu pied. "J'ai fait une course très intelligente, sans doute l'une de mes meilleures en MotoGP", souligne-t-il. "Les gars attaquaient… Bon, pas Marc à la fin, et c'est même un peu démoralisant quand tu donnes tout et que tu le vois y aller tranquille loin devant ! En tout cas, je suis très heureux d'être de retour ici [sur le podium], et quelle belle manière de finir la saison !"

Une saison au-delà des espérances

Pour clore sa cinquième année en MotoGP, Jack Miller a donc décroché ce qui est son cinquième podium sur la campagne 2019, une brochette de troisièmes places venues s'ajouter à sa victoire surprise au Grand Prix des Pays-Bas 2015. Classé pour la première fois dans le top 10 du championnat, il obtient la huitième place avec 165 points, de loin son meilleur score depuis qu'il a rejoint la catégorie.

"Avec un ou deux podiums, on aurait déjà été contents. Je pense que j'ai gagné en maturité dans ce rôle, et on le voit par exemple avec notre week-end. C'est le résumé de tout ce que l'on a appris cette saison : j'ai attaqué très fort dès les EL1 vendredi en travaillant sur le rythme de course et j'ai pu rouler avec ce rythme pendant toute la course, qui a été rapide."

"C'est une manière incroyable de finir la saison. Cinq podiums cette année… c'est bien plus que ce que j'avais fait précédemment dans ma carrière en MotoGP, je n'ai jamais fait mieux qu'un podium sur une saison ! Cela été une grande année de premières", se réjouit-il auprès du site officiel du MotoGP. "C'est une statistique incroyable, mais je la dois au soutien incroyable que nous avons en tant qu'équipe satellite de Ducati. Je ne pense pas qu'un autre pilote Ducati ait eu par le passé ce genre de soutien, donc il fallait que je le fasse finalement !"

Avec Michaël Duforest