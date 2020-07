Miller commençait à rêver du titre, avant de chuter en course

Quatrième du premier Grand Prix de la saison, Jack Miller s'est pris à rêver, après le forfait de Marc Márquez au Grand Prix d'Andalousie, qu'il pourrait faire partie des prétendants au titre. Alors que le Champion du monde en titre avait déjà enregistré un score vierge à la première course, le voir renoncer à disputer la seconde manche, après avoir malgré tout tenté de prendre la piste pendant les essais, avait changé la donne aux yeux du pilote australien.

Seulement, alors qu'il a disputé le début de course dans le groupe qui se battait pour le podium et venait de prendre l'avantage sur Maverick Viñales, Miller est parti à la faute dans le 11e tour, piégé par le virage 9. "Je me suis fait quelques chaleurs. J'ai eu du mal à passer la Yamaha", explique-t-il. "Il fallait que je tente de passer Viñales quand son rythme baissait. J'ai finalement réussi à le passer, et j'ai essayé d'éviter l'aspiration et de faire en sorte que mon pneu avant ne chauffe pas trop. Mais j'ai dû donner quelques gros coups de freins et l'avant a commencé à chauffer un peu. J'ai essayé de passer le virage 9 calmement, mais d'ès que j'ai relâché les freins j'ai perdu l'avant."

"C'était une chute de rien du tout, mais plutôt dommageable", regrette Jack Miller. Avec la seconde victoire de Fabio Quartararo, qui compte un score parfait au championnat à ce stade, le pilote Pramac apparaît désormais septième au classement, avec déjà 37 points de retard sur le Français. Et il n'a que 13 unités d'avance sur Marc Márquez, alors qu'il souhaitait justement profiter de son absence pour se détacher autant que possible, espérant tirer son épingle du jeu au terme d'un championnat qui sera court.

"Ça a clairement changé ma vision du championnat. Je visais des podiums, peut-être une cinquième place au championnat, mais maintenant…" analysait-il samedi après l'annonce du forfait de Márquez. "Clairement, ça change les choses. À l'instant T, on est en lice. Il faut donc qu'on change notre stratégie et qu'on sorte de ces deux manches de Jerez avec autant de points que possible. Ensuite, on retrouvera des pistes où je suis vraiment compétitif et on pourra se battre. Ici, c'est une piste sur laquelle Marc est habituellement compétitif et il ne peut pas en tirer profit, alors je dois juste essayer de lui prendre autant de points que possible."

S'il s'estimait en lutte pour le titre avant cette deuxième course, il a donc quelque peu tempéré son enthousiasme après cette chute et préfère désormais prendre les Grands Prix les uns après les autres. Il conserve néanmoins une pointe d'optimisme en comptant sur l'arrivée de pistes plus favorables à la Ducati dans les prochaines semaines.

"Je pense qu'on va juste recommencer à prendre les courses les unes après les autres", a-t-il souligné lorsqu'il lui a été demandé comment il se voyait dans la course au titre après cette deuxième manche. "Comme vous avez pu le voir, beaucoup de pilotes ont fait des erreurs, c'est la chance que j'ai eue. Mais Fabio a aussi marqué 25 points supplémentaires."

"J'ai fait les comptes et je suis à 13 points du troisième au championnat, un solide résultat à Brno réduira donc ce retard. Mais pour le moment, je dois rentrer chez moi, passer une bonne semaine et revenir plus fort à Brno. Jerez n'est pas une piste particulièrement géniale pour moi ou la Ducati, mais maintenant c'est fait, on peut avancer."