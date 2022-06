Miller a repris confiance grâce à "d'énormes progrès" sur l'avant

Inconstant dans ses résultats depuis le début de la saison et hors du top 10 à l'arrivée des deux dernières courses disputées, Jack Miller a retrouvé le sourire au Sachsenring. Après avoir signé le meilleur temps en EL1, le futur pilote KTM est resté dans le top 3 des deux autres séances disputées, grâce à des sensations retrouvées avec l'avant de sa Ducati.

Contrairement à ce que pouvaient laisser penser certains mouvements de sa moto, Miller n'a pas adopté le holeshot device à l'avant utilisable en sortie de courbe et le pilote a précisé qu'il "n'aime pas du tout" ce dispositif que Johann Zarco est le seul à utiliser à chaque course. Ce sont des changements de réglages et un travail autour de sa position sur la Ducati qui ont changé la donne.

"La moto fonctionne bien", a souligné l'Australien, interrogé par le site officiel du championnat. "La journée [de vendredi] a été bonne dès le début. On a fait d'énormes progrès au cours du test de Barcelone et ce qu'on a appris et changé à Barcelone a vraiment aidé ici en Allemagne, parce que j'avais beaucoup de mal au freinage depuis le début de l'année et qu'on a pas mal modifié ma position de pilotage, on a beaucoup avancé le guidon."

"On l'a pas mal déplacé, pour se rapprocher de ce que les autres pilotes ont et ça m'a immédiatement redonné beaucoup de confiance sur l'avant pour profiter des forces de cette moto au freinage, mais sans sacrifier le turning."

Malgré le départ annoncé de Jack Miller en fin de saison, Paolo Ciabatti se réjouit de le voir à nouveau performant et espère que son pilote trouvera la constance qui lui a fait défaut ces derniers mois. "Bien sûr nous savons bien que Jack sera dans une autre équipe l'an prochain, mais il fait toujours partie de Ducati, il est avec nous depuis cinq ans", a confié le directeur sportif de Ducati. "C'est un bon gars, doublé d'un bon pilote. Nous allons donc faire de notre mieux pour obtenir les meilleurs résultats possibles sur le reste de la saison."

"Il semble avoir trouvé quelque chose au niveau des réglages, mais aussi au niveau de sa position sur la moto. Il se sent à présent plus à l'aise. On va donc voir ici si on peut trouver cette régularité qui nous a manqué jusqu'ici avec Jack. Personne ne remet en cause son talent et à quel point il peut être rapide, mais il faut qu'il progresse sur la régularité. On va donc voir si à partir de là on peut faire une bonne seconde partie de saison avec Jack, ce serait la meilleure façon de se dire au revoir."

Ducati en grand forme au Sachsenring

Les bonnes performances de Jack Miller s'inscrivent dans un contexte de domination de Ducati depuis le début du week-end. L'équipe officielle a mené chaque séance disputée et les pilotes de ses équipes satellite, Pramac en tête, figurent aussi aux avant-postes. Miller est impressionné par le niveau de sa machine sur un tracé pourtant tortueux, alors que la Desmosedici a longtemps eu besoin de longues lignes droites pour exprimer son potentiel, qui reposait en grande partie sur son puissant moteur.

"Ici, c'est l'une des pistes les plus tortueuses et avoir trois Ducati GP22 aux trois premières places, c'est impressionnant parce que sur le papier, ce n'est pas une piste Ducati, mais on montre à nouveau que la GP22 est de plus en plus forte, et Ducati aussi. C'est un package complet maintenant. On fait un travail fantastique. C'est serré dans le premier secteur et la moto a très bien fonctionné tout au long de la journée."

"La nouvelle moto fonctionne très bien, surtout dans le premier secteur, au virage 3", a-t-il ajouté lors de sa rencontre avec les journalistes. "Je me souviens que j'y avais du wheelie il y a quelques années et que pour tourner, c'était comme un bus londonien ! Maintenant, c'est plus comme une Mini Cooper donc c'est bon."

Ducati n'a plus gagné au Sachsenring depuis 2008 et n'y a décroché aucun podium depuis 2016. Pour Ciabatti, la marque n'a jamais été aussi performante sur ce tracé que cette année : "Ce fut un très bon vendredi, je dirais au-dessus des attentes, car jusqu'ici le Sachsenring n'avait jamais été un circuit où nous avions bien performé. L'an dernier il y a certes eu la pole-position de Zarco, mais au final ce n'était qu'un bon tour et nous n'étions pas réguliers."

"Nous voyons aussi ce matin que Pecco est dans une forme incroyable, au même titre que Jack. Toutes les Ducati semblent être à l'aise ici, et je pense que le niveau de grip, les températures ainsi que les pneus forment une bonne combinaison pour nous, et cela nous permet de tirer 100% de la moto."

