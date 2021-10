Miller n'a pas reçu de consignes pour aider Bagnaia

Aucune consigne d'équipe n'a été transmise à ce stade à Jack Miller, coéquipier du dernier pilote encore en mesure de priver Fabio Quartararo du titre MotoGP, alors que le Français se présente cette semaine sur le Grand Prix d'Émilie-Romagne avec une première balle de match. L'Australien s'est déjà dit disposé à apporter son aide à Pecco Bagnaia, aujourd'hui distancé de 52 points, et en dépit de l'absence de plan à ce stade il a renouvelé son intention à la veille des premiers essais libres.

Vainqueur de la première course disputée à Misano le mois dernier, Bagnaia a bel et bien une possibilité de retarder l'échéance, notamment s'il s'impose à nouveau dimanche. C'est déjà l'aide de son coéquipier qui avait permis de limiter sa perte de points sur Quartararo lors du Grand Prix des Amériques, il y a trois semaines, Miller lui ouvrant la porte pour le laisser filer vers la troisième place, juste derrière le Français.

Par la voix de son directeur général, Ducati a affirmé son intention de se battre jusqu'au bout alors que trois courses restent à disputer cette saison, et cela pourrait en passer par des consignes favorisant Bagnaia si le constructeur reproduit le schéma déjà adopté en 2017 lorsque Jorge Lorenzo avait été mis à contribution pour aider Andrea Dovizioso. La différence toutefois est que le Majorquin avait soutenu son coéquipier à la dernière course, à Valence, et alors que l'écart avec le futur champion, Marc Márquez, était bien moindre.

"Il est certain que c'est un point crucial. Il n'y a rien d'officiel pour l'instant", déclare Jack Miller, qui espère lui-même être récompensé pour pouvoir battre ses adversaires pour la troisième place. "Je pense qu'il est important pour Ducati d'essayer d'avoir, au pire, ses deux motos dans le top 3. Et on a de bonnes chances d'y arriver, alors il faut que je m'emploie et il est certain que je pourrais moi aussi recevoir du soutien dans les courses à venir."

Vainqueur deux fois cette saison, Miller occupe actuellement la quatrième place du championnat, à 26 points de Joan Mir et huit unités devant Johann Zarco. S'il peut contribuer à la quête de titre de Ducati au championnat des pilotes, mais aussi aux classements des constructeurs et des équipes où la marque italienne est à la lutte avec Yamaha, il a ses propres ambitions personnelles à réaliser.

"Il est certain que j'adorerais pouvoir obtenir une médaille cette année après les hauts et les bas que l'on a eus. Ce serait fantastique. Je me sens en bonne forme. Ces derniers week-ends, je me suis senti comme au début de l'année. Je sens que j'ai tout ce qu'il faut, il s'agit juste de tout mettre ensemble. C'est ce qu'il y a de plus difficile, mais on l'a déjà fait et on sera capables de le refaire."

"Donc pour moi, sur ces trois dernières courses, il sera vraiment important de marquer le maximum de points et d'essayer d'être là pendant toute la course. C'est mon objectif parce que, comme on l'a montré, on a eu la vitesse pratiquement à chaque Grand Prix cette année. C'est juste le fait de savoir si on est capables ou pas de la conserver le dimanche qui a été un souci."

Lire aussi : Fabio Quartararo champion à Misano si...