Miller épaté par Bastianini : "Je ne sais pas si je peux l'imiter"

Pecco Bagnaia et Enea Bastianini sont apparus au-dessus du lot dans les dernières courses. À Misano comme en Aragón, les deux futurs coéquipiers chez Ducati ont su se détacher du plateau pour se disputer la victoire. Jack Miller, à terre au Grand Prix de Saint-Marin et distancé à Alcañiz, ne peut que reconnaître la supériorité du duo italien, capable d'enchaîner des tours rapides à un rythme implacable, et ce dans toutes les phases des courses.

"À Misano et en Aragón, ils étaient à un autre niveau", a expliqué l'Australien au site officiel du MotoGP. "J'étais très rapide à Misano mais ma course s'est arrêtée assez tôt. Après avoir tout analysé, j'ai vu leurs chronos et j'ai été choqué par leur rythme de course. Ils ont trouvé un moyen de piloter à un certain niveau, pas pendant cinq ou six tours : Enea a fait le meilleur temps de la course dans le dernier tour à Misano, en se faisant une grosse frayeur. Ça ne devrait pas être possible !"

"Leur façon de piloter la moto est incroyable. Selon moi, ils font évoluer leur style de pilotage, ils l'adaptent – comme on le fait tous – pendant la course pour économiser les pneus, le carburant, etc, [mais] ils arrivent à garder ce niveau, comparable à des tours de qualifications, pendant toute la durée de la course, ce qui est incroyable."

"C'est fou d'être en MotoGP en ce moment, avec ce niveau de compétitivité. On voit les rythmes de course en EL4, on ne peut pas s'attendre à faire aussi bien le dimanche, et on reste à cinq dixièmes, en comptant large ! Ces gars sont constants, ils sont dans leurs chronos. Et s'ils font des erreurs, ils savent où attaquer en piste pour refaire tomber les chronos et rester au niveau nécessaire. C'est presque robotique !"

"C'est incroyable d'être dans le championnat à une ère si compétitive. Je fais de mon mieux pour être à leur niveau. C'est fou d'être cité à leurs côtés parce qu'ils sont incroyables."

Bastianini a un style très atypique

Jack Miller est particulièrement impressionné par le style de pilotage d'Enea Bastianini, qui lui permet de préserver sa gomme arrière et de faire la différence en fin d'épreuve. Chacun de ses succès a été conquis après avoir pris l'avantage sur un adversaire dans le dernier quart des courses, et même dans le dernier tour en Aragón. Miller reconnaît être tout simplement incapable de piloter la Ducati comme lui.

"J'étudie beaucoup ce qu'il fait vraiment en course pour gérer son pneu, mais aussi ce qu'il fait pour pouvoir exploiter le pneu au mieux quand il n'a plus d'adhérence sur l'angle. Habituellement, son pilotage est très différent de celui de tout le monde. Il use beaucoup plus le pneu au milieu que nous tous et sur l'angle, ça reste très bon, il ne l'use pas trop."

"Moi, c'est plutôt l'inverse : le milieu de mon pneu est toujours parmi ceux en meilleur état. Je sollicite la moto quand je suis sur l'angle maximal et ça use plus les flancs du pneu, il se dégrade et ça fait des chronos moins bons parce que ça me fait glisser quand je suis sur la limite du pneu."

Enea Bastianini a battu Pecco Bagnaia au GP d'Aragón

"La 'forme' de [la] dégradation [du pneu de Bastianini] est très bizarre par rapport à nous tous mais ça fonctionne d'une façon incroyable. Je ne sais pas si je peux l'imiter. Son style de pilotage est très différent de nous tous, de tout le monde sur la grille. Quand on roule avec Enea, on dirait qu'il reste au milieu de la moto : il ne bouge pas trop sa tête, elle ne penche pas trop. Et physiquement, je ne peux pas le faire ! Si ma tête reste droite, je louche !"

"Quand la moto commence à bouger, il reste là et ça tient en courbe. Je dirais que c'est extrêmement décourageant quand on est derrière lui. On dirait qu'il n'attaque pas vraiment et il s'échappe ! On fait tout pour rester à son contact et on dirait qu'il reste droit sur la moto. C'est incroyable parce qu'on voit un homme qui ne fait vraiment qu'un avec sa moto."

Il n'y a pas besoin de consignes d'équipe ou de choses dans le genre, j'ai suffisamment de bon sens pour comprendre ce qui passe ou pas. Jack Miller

Malgré la supériorité actuelle de Pecco Bagnaia et Enea Bastianini, Jack Miller n'a pas perdu espoir de se mesurer à eux avant de quitter Ducati pour KTM en fin d'année. Le constructeur de Borgo Panigale se refuse pour le moment à imposer des consignes en faveur de Bagnaia, le mieux placé dans l'optique du titre, mais Miller estime de toute façon ne pas en avoir besoin, assurant qu'il ne prendra pas de risques inconsidérés.

"On a forcément ça à l'esprit, qu'on joue un championnat ou pas. Personnellement, la dernière chose que je veux faire, c'est provoquer l'abandon d'un coéquipier. Évidemment, on veut toujours le battre ou faire de son mieux pour y arriver, mais on est là pour faire un travail, on est payés pour piloter des motos, ce qu'on aime faire. Mais je ne suis pas en dehors de tout ça, ils veulent désespérément [le titre] et je le comprends, c'est pour ça qu'ils investissent des millions d'euros, c'est pour refaire ce qu'ils ont réussi il y a 15 ans."

"Il n'y a pas besoin de consignes d'équipe ou de choses dans le genre, j'ai suffisamment de bon sens pour comprendre ce qui passe ou pas. Évidemment, on en a discuté mais quand ils me parlent, ils savent qu'il n'ont rien à dire. Je sais ce qui sera le mieux pour l'équipe, si je peux me battre et bien le faire. Je le ferai mais je ne tenterai pas un plongeon depuis 25 mètres pour le faire chuter parce que, comme je l'ai dit, le bon sens entre en jeu."