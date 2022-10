Miller : voir Honda s'appuyer sur Kalex n'a "aucun sens"

Jack Miller est devenu une figure importante chez Ducati, avec Pramac puis dans l'équipe officielle, avant de rejoindre KTM l'an prochain, mais c'est avec Honda qu'il a disputé ses trois premières saisons et décroché son premier succès en MotoGP. Il a depuis suivi attentivement les performances de la marque japonaise, de sa domination avec Marc Márquez à ses difficultés actuelles, avec seulement trois succès glanés depuis le début de l'année 2020.

Le pilote australien estime que Honda est perdu dans son développement et pour lui, cela se voit dans la collaboration avec Kalex. Le fabricant des châssis du Moto2 a développé un bras oscillant en aluminium pour la RC213V, signe d'une volonté de s'ouvrir à d'autres idées mais aussi, selon lui, de l'incapacité à trouver des solutions en interne.

"Je trouve difficile à comprendre que, par exemple, Honda utilise un bras oscillant Kalex. Honda Racing Corporation a besoin de solliciter un fournisseur externe pour leur fabriquer un bras oscillant ? Ça n'a absolument aucun sens. On parle de Honda, le plus gros constructeur de motos au monde. Je ne sais même pas combien de titres ils ont."

Jack Miller sent que les différentes absences et les difficultés de Marc Márquez ont privé Honda de sa boussole. Le constructeur a empilé les titres avec le #93 mais sa dépendance à son pilote phare a fini par lui poser problème.

"Ça montre juste que Marc leur a beaucoup manqué depuis sa blessure. Comme on fait son lit, on se couche : Honda a tout construit autour d'un pilote, pas seulement l'équipe d'usine mais l'équipe satellite également, et maintenant on a [un seul] pilote capable de piloter cette moto."

Avec un Márquez qui semble désormais épargné par les pépins physiques et manque seulement de force musculaire dans le bras droit, Honda semble avoir déjà retrouvé un élément essentiel du succès. Miller n'a ainsi aucun doute sur la capacité de la marque à retrouver le premier plan : "Honda est dans une situation très difficile depuis quelques années. J'espère qu'ils s'en sortiront et, étant Honda, je suis certain qu'ils y parviendront."