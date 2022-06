Miller : Une "journée de merde" et des "morceaux" de pneus perdus

Jack Miller a vécu un week-end calamiteux à Barcelone. Ducati a confirmé son très probable départ en fin de saison et les performances n'ont pas été au rendez-vous en raison de problèmes récurrents dans l'exploitation des pneus. Pour la course, l'Australien a fait le "pari" de la gomme dure en misant sur son endurance pour les derniers tours, mais il a vite déchanté.

Parti 11e, Miller a dégringolé jusqu'au 17e rang en début d'épreuve et, s'il a réussi plusieurs dépassements et profité de divers incidents pour récupérer la 11e place après la mi-course, il a finalement rétrogradé dans le classement pour voir l'arrivée en 14e position. Le pilote Ducati a été en grande difficulté avec le pneu arrière, comme dans les deux précédentes journées.

"Une journée de merde dans la lignée de ce week-end", a résumé Miller après la course. "J'ai eu deux pneus acceptables sur l'intégralité du week-end, j'ai fait de mon mieux dès le début en course, mais sincèrement, je n'avais rien sur le côté droit du pneu, du début à la fin."

Jack Miller s'est battu loin des premières places à Barcelone

"J'ai mis le pneu dur pour essayer d'être fort à la fin, mais dès le début et tout du long je n'ai rien eu sur le côté droit", a-t-il ajouté sur le site officiel du championnat. "Je me suis fait passer à l'intérieur comme à l'extérieur. J'ai essayé de garder mon calme, mais au final on a perdu de gros morceaux du pneu arrière, je n'avais pas de motricité en ligne droite, ni sur l'angle. C'était très, très étrange et ça a été une journée très décevante pour nous."

Je faisais des chronos que je suis capable de faire avec la Panigale avec des pneus du commerce donc ce n'est pas normal. Jack Miller

Miller assure qu'il n'a "pas oublié du jour au lendemain comment piloter une moto" et qu'il était tout simplement trop limité dans son rythme : "Je faisais des chronos que je suis capable de faire avec la Panigale avec des pneus du commerce donc ce n'est pas normal. Je ne comprends pas ce qu'il s'est passé avec les pneus ce week-end mais on a vraiment un gros problème parce que d'un pneu à l'autre, on ne sent rien à l'arrière et ça peut revenir. Je n'ai pas oublié comment piloter, je n'ai pas perdu la voie, on connaît la moto."

"L'an dernier, j'étais sur le podium ici et aujourd'hui je suis à 30 putains de secondes sans aucun chrono dans les 1'40 en course [alors que le vainqueur Fabio Quartararo en a réalisé 12, ndlr]. Je ne comprends vraiment pas, il faut faire des analyses, faire avec les données à notre disposition et chercher une réponse."

Avec Léna Buffa