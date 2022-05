Miller chez Tech3 ? Poncharal "pas si sûr" que Ducati souhaite s'en séparer

Tandis que les projecteurs sont braqués sur les voies explorées par Ducati pour remplacer Jack Miller dans son équipe officielle, le manager du pilote australien ne reste pas inactif. Les rumeurs se multiplient sur son avenir, sachant qu'il aurait exploré des options chez Honda comme chez KTM, bien qu'il se soit dit ouvert à l’idée d'un retour chez Pramac pour rester dans le groupe Ducati. Le constructeur italien a d'ores et déjà anticipé que l'offre qui lui sera faite pourrait ne pas lui convenir, aussi c'est en toute logique que Miller étudie les autres possibilités qui pourraient s'offrir à lui.

Les spéculations portant sur son rapprochement avec KTM trouvent plusieurs points d'ancrage intéressants. Tout d'abord, le fait qu'Aki Ajo, le manager de l'Australien, soit lui-même l'un des membres clés du programme de Mattighofen dont il est le partenaire privilégié en Moto2 et en Moto3. Il avait déjà permis un premier rapprochement il y a trois ans, lorsque KTM cherchait un remplaçant à Johann Zarco, et si Miller était finalement resté dans le groupe Ducati, cela avait au moins eu pour mérite de montrer qu'il pourrait quitter le navire s'il se sentait plus désiré ailleurs.

C'est peut-être ce qui se dessine en ce moment, Ducati semblant désormais résolu à l'idée d'associer Pecco Bagnaia à un nouveau coéquipier. Malgré l'appréciation affichée à l'encontre de Jack Miller, lui proposer de réintégrer le team Pramac pourrait être une manière polie de conduire à une séparation. En rejoignant KTM, Miller pourrait suivre les traces de son ancien coéquipier Danilo Petrucci, parachuté chez Tech3 après son éviction de l'équipe officielle Ducati. Si le pilote de Terni a depuis quitté le championnat, KTM a accueilli d'autres noms connus de Miller, à commencer par Francesco Guidotti son ancien team manager chez Pramac, mais aussi Fabiano Sterlacchini qui officie en coulisses au développement technique.

Compte tenu du fait que KTM procède sur la base de quatre contrats d'usine avec des pilotes ensuite placés dans l'une ou l'autre de ses équipes, rejoindre le groupe pourrait tout à fait mener Miller à courir pour Tech3 comme l'a fait avant lui Petrucci, à moins que Miguel Oliveira laisse son guidon dans l'équipe d'usine. Hervé Poncharal a donc été interrogé sur le sujet, après un week-end manceau riche de ces spéculations, seulement le patron français a tenu à rappeler qu'il est satisfait de ses pilotes actuels.

"Tout d'abord, dans presque chaque équipe satellite les pilotes ont un contrat avec un soutien du constructeur : Pramac avec Ducati, LCR avec Honda et dans mon équipe, aussi bien Raúl [Fernández] que Remy [Gardner] ont un contrat avec KTM. C’est normal d’avoir un contrat d’usine, c’est partout comme ça et c’est désormais la règle en MotoGP", a précisé Hervé Poncharal au site officiel du MotoGP.

Et de poursuivre : "Le moment où l'on parle de ce qui va se passer à l'avenir s'appelle la ‘silly season’, c'est l'expression [en anglais]. Ce qui signifie qu'il y a beaucoup de choses ‘stupides’ dans l'air. Je pense que Jack a fait une excellente course [dimanche], je l'ai vu en larmes embrasser Davide Tardozzi, Paolo Ciabatti, Gigi Dall'Igna donc je ne suis pas si sûr que Ducati ne souhaite pas continuer avec lui. Pecco Bagnaia a dit de bonnes choses sur lui. Jack est un super gars, il a un super caractère et c'est un super bon pilote de MotoGP, il fera ce qu'il veut. Mais, pour le moment, on n'est qu'à la septième course, j'ai Remy Gardner et Raúl Fernández, on a encore 14 courses devant nous et c'est ma mission, pas de commenter la ‘silly season'. Désolé de vous décevoir ! [rires]"

"Je ne sais pas s'il souhaite quitter Ducati, ce n'est pas ce que j'ai lu. Je pense qu'il souhaite rester chez Ducati. La question est y aura-t-il un guidon ? Si vous voulez me faire dire que Jack est une personne fantastique, je vous le dis : c'est une personne fantastique, je l’apprécie beaucoup, je dirais même que je l'adore. J’aime son sens de l'humour, j’aime son caractère, on a vu ce qu’il a fait à la fin de la course à aller voir les commissaires de piste. Il est un atout incroyable pour le championnat MotoGP, on l'adore. Après, c’est à lui de voir ce qu'il veut faire. S’il souhaite bouger, je pense qu’il a le numéro de Pit Beirer, qui est celui qui décide. Et puis, son manager est Aki Ajo, qui est déjà au sein de la famille orange. Je les laisse travailler, faire ce qu'ils veulent. J'apprécie Jack mais mes pilotes sont Raúl Fernández et Remy Gardner."

Pas de certitudes pour Fernández et Gardner

La situation de Raúl Fernández et de Remy Gardner est toutefois aujourd'hui incertaine. Tous deux connaissent de grandes difficultés pour leurs débuts en MotoGP, perturbés par une RC16 qui à l'exception de l'entame du championnat, est apparue à la peine. Face aux questions portant sur leur avenir, les deux rookies n'ont livré aucune garantie à la presse pendant le Grand Prix de France, un week-end morose pour le clan KTM durant lequel l'atmosphère est apparue pesante.

"Je ne sais pas. Je souhaite rester concentré sur mon travail. L'an dernier j'ai commis beaucoup d'erreurs quand j'ai commencé à penser à mon avenir et je ne veux pas répéter le passé", a poliment fait savoir le jeune Espagnol, actuellement diminué par une blessure à la main alors qu'il peine également à prendre ses marques avec la RC16.

Détenteur d'un contrat d'une saison avec une option pour une deuxième année, Remy Gardner a quant à lui expliqué : "Il y a cette année, et l'année prochaine reste ouverte, mais je ne peux aller nulle part jusqu'à une date spécifique." Interrogé sur ce que serait son souhait personnel, il n'a pas su se prononcer : "Je ne sais pas encore. Je ne suis pas sûr. Ça n'est pas décidé, c'est tout ce que je peux dire."

En revanche, le Champion du monde Moto2 a tenu à défendre sa prestation après ce premier tiers de championnat, bien que dépité par sa chute en course dimanche : "Ils [KTM] peuvent le juger comme ils veulent mais je pense que je me donne à 100% et, honnêtement, après sept courses, être à deux dixièmes de Miguel [Oliveira] en qualifications ce n'est pas mal. C'est à eux de décider, sinon j'irai en Superbike !"

