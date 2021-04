Miller et Lecuona opérés pour un arm-pump

Sitôt rentrés du Qatar où se sont déroulés les deux premiers Grands Prix du championnat, dans la foulée des essais de pré-saison, Jack Miller et Iker Lecuona sont passés par la case hôpital. Les deux pilotes ont été opérés pour un syndrome des loges, dont ils avaient révélé avoir ressenti les effets lors de ces deux courses.

Le pilote Ducati avait abordé la question dimanche soir, après avoir été gêné durant le Grand Prix de Doha. S'il laissait alors la question encore en suspens, il s'est finalement rendu à l'hôpital universitaire Dexeus de Barcelone à son retour en Europe. Examiné par le Dr Xavier Mir, il a passé une IRM au repos et une autre sous effort afin que soit évaluée la tension dans son avant-bras droit.

Sur la base de ces examens, décision a été prise de l'opérer dès ce mardi soir, afin de rétablir une activité vasculaire et nerveuse normale dans le bras. L'arm-pump désigne en effet les douleurs et engourdissements provoqués par une compression du muscle dans sa cavité, et la solution la plus classique consiste à en sectionner la membrane afin d'alléger cette pression.

Jack Miller doit passer 24 heures à l'hôpital, avant de rejoindre son domicile et d'y entamer des soins. L'objectif est qu'il soit présent au prochain Grand Prix, prévu la semaine prochaine au Portugal.

"L'opération a été courte et elle s'est très bien passée", a-t-il déclaré. "Je suis impatient de commencer la rééducation. Il reste dix jours avant le prochain Grand Prix, à Portimão. Si ma guérison se passe normalement, je pourrai faire mon retour en piste au Portugal, même si je ne suis pas complètement à 100%. Je tiens à remercier le Dr Mir et son équipe à l'hôpital Dexeus pour leur disponibilité et tous les soins qu'ils m'ont apportés."

Iker Lecuona est lui aussi passé entre les mains des médecins ce mardi, comme il l'avait anticipé le week-end dernier, après avoir été très gêné dès le premier Grand Prix disputé au Qatar.

Le pilote Tech3 a été pris en charge à l'IMED de Valence et a été opéré de l'avant-bras droit par le Dr Eduardo Sánchez Alepuz, qui avait déjà pratiqué une intervention de ce type sur lui par le passé. Lui aussi vise un retour à la compétition dès la semaine prochaine.