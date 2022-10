Miller mise sur son expérience pour ne pas rouler "comme un con"

Jamais deux sans trois, c'est ce que Jack Miller était forcé de constater au terme des qualifications du Grand Prix d'Australie. Pour la troisième fois consécutive, en effet, il n'a pu faire mieux que la troisième ligne. Un résultat un peu décevant à ses yeux, lui qui aurait aimé briller à domicile, mais qui ne l'inquiète pas outre mesure au vu de ses précédents résultats.

Ses deux septièmes places au Japon et en Thaïlande ne l'ont pas empêché de décrocher une victoire et un podium, alors pourquoi ne pas y songer à nouveau devant son public ? Pour cela, il souhaite peaufiner certains détails afin de mettre toutes les chances de son côté.

"La journée a été correcte, on a progressé par rapport à hier. Ce ne sont évidemment pas exactement les qualifications que je voulais mais la troisième ligne semble être une habitude depuis plusieurs semaines. Je me sens quoi qu'il en soit relativement bien pour la course de demain. Il y a encore des petites choses que je souhaite améliorer sur la moto afin d'avoir un équilibre un peu meilleur. Je perdais un peu de confiance dans les virages 2, 6 et 12 donc si on parvient à obtenir un peu plus de vitesse de passage en courbe on sera bons", a-t-il expliqué.

Jack Miller devant Fabio Di Giannantonio.

L'Australien mise sur son expérience sur ses terres après cinq Grands Prix disputés en MotoGP pour prendre l'avantage sur les jeunes loups de la catégorie et pour ne surtout pas reproduire ses erreurs passées, à commencer par la course de 2017. Qualifié en cinquième position, il avait effectué un excellent départ et avait tenté de s'échapper en tête, avant d'être rattrapé par le reste du peloton et de terminer au septième rang.

"Je ne sais pas si vous vous souvenez de quand j'avais mené durant les sept ou huit premiers tours de ce Grand Prix comme un con, en détruisant mes pneus comme un gros abruti ? Je peux vous dire qu'en fin de course ça avait été les dix tours les plus longs de ma vie !", a-t-il plaisanté avec la franchise qu'on lui connaît.

"La course est longue ici et on est huitième, à trois dixièmes. Je suis certain qu'il va y avoir un groupe très serré, ça sera le temps de faire la course et il y aura beaucoup de jeunes pilotes qui n'ont jamais couru. Je pense que je vais pouvoir utiliser l'expérience de course dont je dispose ici, et aussi en termes de pneus."

Néanmoins, Miller sait que la concurrence sera rude, à commencer par les autres pilotes expérimentés de la catégorie, sans compter les prétendants au titre. "Je pense que le principal candidat à la victoire demain sera Marc [Márquez]. Il a beaucoup d'expérience en ayant gagné ici, il paraît être en bonne forme. Je pense que c'est celui que je vais le plus surveiller, avec Viñales."

