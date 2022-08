Miller penche pour Bastianini face à Martín

Après des mois de suspense, Ducati va annoncer sous peu qui rejoindra Pecco Bagnaia dans son équipe officielle l'an prochain. La place se joue entre Enea Bastianini et Jorge Martín, qui ont déjà leur contrat signé. Ne reste désormais plus qu'à savoir dans quel team chacun ira, le second décrochant un guidon chez Pramac aux côtés de Johann Zarco, dont l'officialisation est également toujours attendue mais n'est sujette à aucun doute.

L'un des deux succèdera donc à Jack Miller, qui rejoindra pour sa part les rangs de KTM. L'Australien regarde d'un œil plutôt amusé la bataille faire rage entre ses deux remplaçants potentiels, qui tentent de donner le meilleur d'eux-mêmes en piste pour obtenir le Graal. Interrogé à ce sujet, il a reconnu samedi, après les qualifications de Spielberg, que son choix irait plutôt vers Bastianini, dont il a vanté le potentiel en conférence de presse.

"Je pense qu'Enea a fait un boulot fantastique, y compris l'année dernière sur l'ancienne moto. Il se révèle comme l'outsider. Il est monté sur le podium avec une moto de deux ans d'âge, maintenant il a une moto qui a un an et il a gagné trois Grands Prix cette année, ici il est en pole position. Certes, il a connu des hauts et des bas mais il est dans sa deuxième saison alors c'est complètement normal ; ils en ont connu tous les deux. Mais si je devais prendre la décision à l'heure actuelle, je pencherais pour lui", a-t-il expliqué.

Jorge Martín et Jack Miller au GP d'Autriche

Si en termes de résultats purs, Bastianini a effectivement pris l'ascendant sur Martín cette année, on sait désormais que le choix du constructeur de Borgo Panigale n'est pas basé que sur ces derniers, raison pour laquelle il se fait toujours attendre alors que le 14e Grand Prix de la saison se profile, à Misano.

S'ils ont terminé l'un derrière l'autre à Silverstone, Bastianini a semblé enfoncer le clou en Autriche en décrochant la première pole position de sa carrière, mais il a vu sa course se terminer prématurément après avoir endommagé sa jante sur un vibreur. Au préalable, il s'était brièvement opposé au pilote Pramac dans un duel électrique qui avait tourné à l'avantage de l'Espagnol.

En position de force après l'abandon de son rival, Martín s'est ensuite battu pour le podium jusqu'à la fin de la course, mais une erreur dans le dernier tour l'a envoyé au tapis. Remonté sur sa machine, il s'est finalement classé dixième, sans toutefois regretter sa manœuvre.

Ce n'est pas tout à fait le cas de Miller, à qui cette attaque était destinée. Sceptique à l'arrivée, il n'a pas caché son incompréhension face à une tentative qui aurait pu lui coûter cher. "Je ne sais pas s'il voulait rester sur la piste ou non... En tout cas, j'avais freiné un peu plus fort au bout de la ligne droite pour essayer de couper la trajectoire, et heureusement que je l'ai fait parce que j'ai évité une moto qui traversait la piste", a-t-il commenté. Un accrochage évité de peu, qui n'aura pas manqué de renforcer l'opinion initiale de l'Australien concernant son remplaçant.