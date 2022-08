Battu en Q2, Miller est prêt à prendre sa revanche en course

Jack Miller pouvait difficilement faire mieux en qualifications à Silverstone. Le pilote Ducati a même un temps pensé avoir la pole en poche, avant d'être battu par Johann Zarco et Maverick Viñales sur le fil. Il se satisfait néanmoins de sa troisième place sur la grille de départ, réaliser le tour parfait étant difficile à Silverstone, tracé le plus long du championnat et aux pièges multiples.

"Tout le monde avait sa chance, le rythme était élevé", a estimé Miller en conférence de presse. "C'est un week-end parfait jusque-là. Les conditions sont bonnes, la piste est de plus en plus rapide et ça nous a permis de battre le record de la piste. En passant la ligne, je me suis tout de suite dit que c'était un assez bon tour. Ce n'était pas parfait à certains endroits et quand j'ai vu 1'57"7 sur mon écran, je me suis dit 'ça va le faire, je finirai sûrement dans les graviers si je tente à nouveau'."

"J'ai vu le chrono de Johann apparaître sur l'écran géant. Je lui tire mon chapeau car c'était dur de faire un tour. Cette piste est très longue, il y a beaucoup de variables : on a le vent dans la ligne droite opposée, des virages rapides, et il faut tout assembler. C'est presque impossible de faire le tour parfait en deux minutes. Mais c'était sympa d'avoir un tour à moitié parfait et après cinq semaines de pause, on progresse à chaque séance."

Avec plusieurs favoris en deuxième ligne et de nombreux pilotes dans le même rythme, Jack Miller s'attend à un Grand Prix disputé dans lequel il espère avoir son mot à dire, à condition de choisir les pneus les plus adaptés à des conditions que l'on attend plus chaudes qu'au cours des deux premières journées.

"Ce sera une course longue et chaude, les pneus joueront un rôle important. Il faudra prendre les bonnes décisions. Johann avait un très bon rythme avec le dur en EL4 et j'avais un bon rythme en médium mais je sentais une petite dégradation donc il faudra étudier nos options. La liste [des candidats à la victoire] s'étend jusqu'au huitième. Enea [Bastianini] a battu le record de la piste et il est huitième. Ça élargit la liste des prétendants."

Jack Miller

"Je suis content de la première ligne mais encore plus de mon rythme en EL4", a précisé l'Australien sur le site officiel du MotoGP. "Je sens que j'avais un bon rythme. Zarco avait probablement un petit plus avec le pneu dur donc c'est à étudier. Il pilote une Ducati donc on peut analyser les données et on essaie de comprendre ce qu'on peut améliorer. Je vais essayer de le suivre demain."

Miller espère faire mieux que suivre Zarco car son ambition réelle est de décrocher son premier succès de la saison : "Je sens vraiment que je suis dans le groupe. Je me sens mieux à chaque séance, la poussière des cinq semaines loin de la moto disparaît. Je suis prêt à être dans la lutte. La course sera longue, la gestion des pneus est toujours importante à Silverstone. [...] Je pense qu'on sera dans la bagarre."

"C'est dur de dire ce que je vais faire, je ne sais pas vraiment pour le moment mais on va tenter quelque chose", a-t-il ajouté.

Miller utilisera les "ailerons de requin" en course

Ducati fait tout son possible pour donner à Jack Miller des chances de succès malgré son départ annoncé pour KTM en fin d'année. Comme le constructeur lui avait promis, il continue à équiper sa moto de nouveautés et ce samedi, les ailerons de requins testés par Enea Bastianini et Jorge Martín en début de week-end sont apparus à l'arrière de sa Desmosedici.

"Je ne sais pas s'il y a un bénéfice, je ne l'ai pas vraiment ressenti", a commenté Miller. "Ce n'est pas très beau visuellement mais ils semblent satisfait. Je vais rouler avec. Je suis l'idiot qui monte sur la moto, je ne parle pas trop du reste !"

Les "ailerons de requins" sont apparus sur la Ducati de Jack Miller

Quel que soit l'apport réel de cette nouveauté aérodynamique, Miller se réjouit de voir Ducati continuer à jouer franc jeu avec lui : "Au final, ils m'ont soutenu quand je leur ai dit [que j'allais partir]. C'est inhabituel pour une usine de continuer à donner des nouveautés à un pilote qui part."

"Ils ont toujours été honnêtes à 100% avec moi. C'est dans leur ADN, c'est une chose importante pour Gigi [Dall'Igna, directeur général de Ducti Corse] et les gens ici, et ils font tout pour ça, ce que j'apprécie vraiment parce qu'il n'y a rien de pire qu'être privé de nouveautés et d'avoir les données bloquées. Ils sont transparents à 100% avec moi, jusqu'à la fin, et c'est sympa de voir ça."