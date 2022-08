Jack Miller : "Fabio m'a fait passer pour un idiot !"

La fin de course de Jack Miller a été animée au GP d'Autriche, l'Australien s'étant retrouvé sous la menace de Fabio Quartararo et Jorge Martín après avoir passé l'essentiel de la course à la deuxième place. Seul Quartararo a réussi à le doubler, à la faveur de l'un des plus beaux dépassements de la saison, réalisé au cœur de la chicane ajoutée sur le Red Bull Ring cette année. Beau joueur, Miller a félicité le Français pour sa manœuvre.

"J'ai été surpris par sa vitesse quand il m'a dépassé", a reconnu l'Australien en conférence de presse. "J'ai revu les images, on dirait que j'avais une vitesse de grand mère ! Il était confiant à ce moment-là. Je souffrais sur le côté gauche [du pneu], je ne voulais pas me mettre sur l'angle trop vite parce qu'à chaque fois que je le faisais, je perdais l'avant, donc je devais ralentir. C'est probablement le changement de direction le plus rapide du calendrier."

"Il a enchaîné vibreur-vibreur et il a réussi à passer, c'était impressionnant. C'était un 10/10, il a fait le boulot et pas seulement là. Je suis revenu pour l'attaquer au virage 3 et il a fait ce qu'il fallait pour protéger la trajectoire. Au moins j'ai pu conserver ma position mais il a pu protéger la trajectoire, accélérer et je n'ai pas pu l'attaquer à nouveau."

"Fabio [...] m'a fait passer pour un idiot !" a résumé Miller avec le sourire. "Bravo à lui, il a fait une course fantastique pour remonter parce qu'il était distancé à un moment d'après ce que je voyais sur le panneau."

Miller s'estime chanceux d'avoir évité Martín

Jack Miller et Jorge Martín

La manœuvre réalisée par Jorge Martín à l'entame du dernier tour a nettement moins impressionné Jack Miller et l'a même laissé relativement circonspect. Le candidat à sa succession dans l'équipe Ducati officielle a plongé au premier virage mais a fini à terre, voyant tout espoir de monter sur le podium lui échapper.

"Il a été ambitieux, il voulait passer devant", a jugé Miller, interrogé par le site officiel du MotoGP. "J'ai relevé la moto et j'ai vu qu'il n'allait pas rester sur la piste, et il est tombé. C'est comme ça. J'ai eu de la chance de ne pas avoir été percuté. J'ai vu sur les images qu'il y avait un petit espace."

"Je ne sais pas s'il voulait rester sur la piste mais j'ai freiné un peu plus fort, heureusement que je l'ai fait parce que j'ai évité une moto qui traversait la piste donc c'est dommage pour lui, mais ça a rendu mon dernier tour un peu plus calme", a-t-il relevé. Quartararo ayant créé un écart et la menace Martín ayant disparu, Miller a en effet pu assurer sa troisième place : "J'ai passé le reste du tour à me dire 'ne tombe pas, vois l'arrivée', et j'ai pu le faire."

Une dynamique confirmée

Ce podium est une nouvelle preuve du déclic de Jack Miller depuis le test qui a suivi le GP de Catalogne. Depuis le Sachsenring, le futur pilote KTM a joué le podium à chaque course : "C'était important [de rester sur cette lancée]. Depuis ce test à Barcelone, on est là presque tous les week-ends, dans toutes les circonstances, long-lap compris ! On se bat pour le podium, c'est le troisième en quatre courses. C'est bien. La moto était fantastique [dimanche], suffisamment bonne pour la victoire."

Jack Miller

Miller a d'ailleurs tenté sa chance en début d'épreuve avec un dépassement sur Pecco Bagnaia, qui a immédiatement répliqué et creusé l'écart pour conforter sa première place et s'imposer. Contraint de disputer l'essentiel de l'épreuve dans le sillage de son coéquipier puis d'autres pilotes, Miller a senti son pneu avant surchauffer et ses espoirs de succès se sont envolés.

"Je sentais que je devais réussir cette manœuvre sur Pecco. Il connaissait mes intentions parce que j'étais derrière Enea [Bastianini] et lui, et le tendre souffrait à l'avant, j'avais besoin du champ libre. [Après avoir doublé Bastianini], j'ai plongé et je n'ai pas réussi à passer. J'ai eu un peu de mal après et il a enfoncé le clou en gagnant quelques dixièmes."

"Plus tard, j'ai vraiment commencé à souffrir, j'ai passé beaucoup de temps derrière d'autres motos et j'ai eu du mal dans les virages sur la gauche, qui étaient mon point fort en début de course, surtout dans la chicane. Je ne pouvais pas être aussi agressif que les autres motos."