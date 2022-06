Miller renoue avec le podium après un dernier mois difficile

Serait-ce la lumière au bout du tunnel qu'a entrevue Jack Miller au Sachsenring ? Cela y ressemble en tout cas, alors que le pilote australien a fait son retour sur le podium pour la première fois depuis plus d'un mois et sa deuxième place obtenue en France.

Depuis lors, le pilote Ducati avait connu deux courses très difficiles, terminées dans les tréfonds du classement en Italie (15e) ainsi qu'en Catalogne (14e). Ajoutez à cela l'annonce de son départ de Ducati après cinq années de bons et loyaux services, dont trois au sein de l'équipe officielle, et il est facile de comprendre que le numéro 43 avait besoin de sortir de l'ornière dans laquelle il était bloqué ces derniers temps.

Les fortes températures n'auguraient pas d'un excellent week-end pour le futur pilote KTM, en manque de confiance cette saison avec l'avant de sa machine sitôt que la piste ne procure pas un niveau de grip suffisant, à plus forte raison sur un circuit qui n'avait jamais été réellement propice aux Ducati jusqu'ici – cette année, la pole de son coéquipier Pecco Bagnaia a néanmoins laissé supposer le contraire.

Une journée test bénéfique à Barcelone

Mais la journée test réalisée récemment à Barcelone a semble-t-il fait le plus grand bien à Miller, qui a recouvré une grande partie de sa confiance et de son aisance, notamment dans les phases de freinage, l'un des principaux atouts de son pilotage. "Pour être honnête les deux dernières courses ont été difficiles, je n'avais plus de confiance suffisante sur l'avant", a-t-il ainsi reconnu en conférence de presse.

Avant son podium allemand, Miller n'avait inscrit que trois points sur les deux dernières courses

L'Australien n'a pas eu pour autant la partie facile, pénalisé qu'il a été à la suite d'une chute sous drapeaux jaunes lors des EL4 [suite à une chute d'Aleix Espargaró]. Contraint d'effectuer un long lap, le pilote Ducati a donc été forcé de mener une course d'attaque, bataillant dans un premier temps pour la cinquième place.

"Avec mon long-lap, je savais que j'étais condamné à prendre un bon départ, mais ce n'est pas ce qui s'est passé", a-t-il déploré. "Je n'ai donc même pas réussi ma première mission ! Mais ensuite je me suis attaché à doubler Fabio Di Giannantonio, et quand j'ai réussi à faire cela j'ai attaqué pendant un tour et demi histoire de me ménager un certain écart avant d'observer mon long lap."

"Ce fut d'ailleurs probablement l'un des moments les plus critiques de la course, car il y avait quelques cailloux sur la trajectoire du long lap, et je ne suis pas passé loin de perdre l'avant. Je n'ai cependant pas perdu trop de temps, même si je me suis retrouvé derrière Viñales, Di Giannantonio et Martín. Pour passer les Ducati ce ne fut pas trop difficile au premier virage, et concernant Viñales il a dû avoir un problème [son ride height device est resté bloqué en position basse, le contraignant un peu plus tard à renoncer, ndlr], il a failli perdre l'arrière et j'en ai profité, cela en faisait toujours un de moins à dépasser."

Duel avec Espargaró pour le podium

Miller s'est ensuite retrouvé aux prises avec Aleix Espargaró pour le gain de la troisième marche du podium. Après deux premières tentatives de dépassement dans le premier virage qui se sont chacune soldées par un échec, l'Australien a finalement trouvé l'ouverture dans les derniers tours à force de témérité.

"J'ai tenté des manœuvres d'assez loin par deux fois. Comme cela n'a pas marché j'ai voulu me rapprocher de lui et attendre qu'il parte large au premier virage comme je l'avais vu faire une paire de fois, et c'est ce qui s'est passé quand je l'ai doublé. Après cela il me restait encore un peu de gomme et j'ai pu retrouver mon rythme pour le distancer."

Son résultat du jour permet donc à Miller de remonter au niveau de son coéquipier Bagnaia, malheureux aujourd'hui et qui a accusé son troisième abandon en quatre GP. Les deux hommes totalisent ainsi 81 points au classement.