Miller rêve d'en "gagner une" avant de quitter Ducati

Jack Miller espère ajouter un quatrième succès en MotoGP à son palmarès, un troisième avec Ducati, avant de partir sous de nouveaux horizons. Avec une certaine ironie, c'est depuis le début du mois de juin, quand le constructeur italien a confirmé sa volonté de le remplacer par Enea Bastianini ou Jorge Martín (un choix finalement fait ces derniers jours en faveur de l'Italien) et qu'il s'est engagé avec KTM que l'Australien a retrouvé le premier plan.

Le test de Barcelone a en effet initié un déclic au point que Miller le décrive comme une "révélation". Lors des quatre Grands Prix qui ont suivi, il a terminé trois fois au troisième rang. Il jouait également le podium à Assen avant de perdre des places en fin d'épreuve, et ce malgré son second long-lap en autant de courses. Le pilote Ducati se sent en grande forme et espère profiter de la tournée outre-mer, sur des circuits qu'il apprécie, pour s'imposer une dernière fois en rouge.

"J'ai eu l'impression que je pouvais me battre [pour la victoire en Autriche] et c'est déjà quelque chose", s'est félicité Miller sur le site officiel du MotoGP. "On aborde les courses avec confiance, en sachant qu'on peut se battre pour ça. Ça n'a pas tourné en ma faveur [au Red Bull Ring] mais de bonnes courses arrivent... Phillip Island est au programme donc je vais tout donner dans celle-là ! Des circuits incroyables arrivent et quelques opportunités supplémentaires d'en gagner d'autres. J'espère en gagner une avant de changer de couleurs."

"La liste [des courses qui vont être favorables à Ducati] est sans fin", a ajouté l'Australien en conférence de presse à Spielberg, affichant son plaisir de retrouver bientôt son public pour la première fois en trois ans : "Je suis impatient de repartir outre-mer, de mon côté du globe. Ces Européens ont eu toutes les courses de leur côté de la planète depuis deux ans donc ça sera sympa de revenir de l'autre côté !"

Pour atteindre son objectif, Jack Miller pourra compter sur une Ducati en grande forme et que Pecco Bagnaia a menée à la victoire lors de chacune des trois dernières courses. L'Italien n'est que le deuxième pilote à réaliser une telle série avec une Desmosedici et ses succès combinés à la bonne forme de son coéquipier génèrent une très bonne ambiance dans l'équipe officielle. Le départ annoncé de Miller ne semble avoir en rien entamé cette dynamique et Ducati a même promis de continuer à équiper sa moto d'évolutions.

"L'équipe est en grande forme en ce moment. Pecco a gagné trois courses consécutives. Égaler Casey [Stoner, le dernier à avoir réalisé cette performance avec Ducati, ndlr], ça montre son niveau de pilotage actuel, surtout avec le niveau du MotoGP en ce moment. C'est incroyable de faire ça à cette époque. Bravo à lui et à toute l'équipe", salue l'Australien, sans aucune aigreur.

"C'est incroyable de faire partie de ça. Même si je joue le rôle de numéro deux − Goose par rapport à Maverick ! −, j'espère que nous allons conserver cette dynamique et ces bonnes ondes dans l'équipe jusqu'à la fin de l'année, parce que je pense que quand nous sommes heureux comme ça et que ça se passe aussi bien, les résultats de l'équipe n'en sont que meilleurs, ainsi que le moral dans le garage. Avec ce qui se passe, tout le monde est super content de bosser et d'obtenir des résultats aussi incroyables."