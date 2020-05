Miller très proche d'un guidon Ducati officiel selon Guidotti

Pilote Pramac depuis 2018, Jack Miller n'a jamais caché sa volonté de rejoindre l'équipe officielle Ducati dans le futur. Battu par son équipier de l'époque Danilo Petrucci pour le guidon 2019, l'Australien semble désormais être en pole position pour revêtir le cuir rouge en 2021. C'est en tout cas ce qu'affirme Francesco Guidotti, team manager de Pramac, au site officiel du MotoGP.

Les premières rumeurs dataient de la fin d'année dernière, lorsqu'il se murmurait que le numéro 43 remplacerait Petrucci dès 2020. Il n'en n'a rien été, et les deux pilotes ont conservé les mêmes machines qu'en 2019. Mais les négociations continuent pour une saison 2021 qui a déjà vu la majorité des guidons officiels être attribués avant même le coup d'envoi du championnat, retardé par la crise du COVID-19.

"La situation la plus logique et normale, c'est que Jack aille dans l'équipe officielle", explique Guidotti. "Il a débuté avec nous dans l'objectif d'aller dans l'équipe officielle. Après une première année difficile, je pense qu'il a montré un bon potentiel l'an dernier, il a fait un grand pas en avant. Nous attendions cette année de voir des améliorations supplémentaires, mais pour le moment il n'a pas la chance de le montrer. Je pense, et Ducati le pense aussi, qu'il a le potentiel."

Le team principal Pramac juge donc qu'un accord est proche, mais il ne sait pas à quel point, en raison d'un contrat revu avec Ducati : "Il est prêt pour l'équipe d'usine. Je ne suis pas sûr que le contrat soit signé car nous avons un nouvel accord depuis la fin de l'année dernière avec Ducati. Nous avions le choix des pilotes. Bien sûr, nous informions Ducati et nous les impliquions dans les négociations. Mais la première approche était toujours de notre ressort."

"En fin d'année dernière, nous avons décidé d'inverser les positions, et la première approche est faite par Ducati car ils voulaient faire des plans à moyen terme avec de jeunes pilotes, et ils nous ont demandé si nous étions d'accord. Bien sûr, ils nous tiennent au courant pas à pas. Donc avec Jack, ils négocient et de ce que j'en sais, ça n'est pas encore fait. Mais bien sûr, pour chaque partie, l'intention est de conclure l'accord. Je pense qu'ils en sont proches."

L'an dernier, avant les rumeurs l'envoyant à la place de Petrucci, Jack Miller avait refusé un pont d'or de la part de KTM. L'Australien avait décidé de rester dans le giron Ducati avec l'espoir d'obtenir un guidon officiel, ce qui semble désormais en passe de se conclure.

"L'an dernier, Jack aurait pu partir chez KTM quand ils lui ont offert énormément d'argent, mais il est resté avec nous. Pas pour très peu d'argent, mais pour bien moins en tout cas. Cela veut dire qu'il apprécie l'aspect technique, il aime la moto et ses sensations sont bonnes", a conclu Guidotti.

S'il venait à signer rapidement, Jack Miller serait le premier pilote Ducati officiel sous contrat pour la saison 2021. Les négociations n'ont en effet pas encore débuté avec Andrea Dovizioso, le paiement de la saison 2020 raccourcie étant un premier obstacle à négocier. De son côté, Danilo Petrucci sait qu'il devra se battre à chaque course pour prouver qu'il mérite de conserver sa place dans l'équipe qui lui a permis de s'imposer au Mugello l'an dernier.

