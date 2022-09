Miller vise la victoire en "passant le deuxième tour" cette fois

Au Grand Prix de Saint-Marin, Jack Miller y avait cru. Qualifié en pole position pour la première fois depuis 2018, il avait une carte à jouer pour décrocher sa première victoire de la saison. Parvenu à conserver la première place au départ de la course, il était finalement parti à la faute dans le second tour, balayant ainsi ses chances d'un éventuel succès.

L'Australien est cette fois passé à 90 millièmes de la pole en Aragón, mais sa compétitivité est à nouveau bel et bien présente et il voit ainsi une seconde opportunité se présenter à lui. Il peut compter pour ce faire sur de bonnes séances d'essais qui lui ont permis d'acquérir un rythme qu'il estime solide, même avec une forte usure des pneumatiques, qui est à prévoir sur ce tracé.

"La moto a extrêmement bien fonctionné aujourd'hui. On a trouvé un petit quelque chose en plus hier soir et je suis plutôt content de la façon dont ça se déroule. On a simplement ajusté un peu la moto pour que je me sente un peu plus à l'aise et que mon rythme soit un peu plus régulier. Ce matin, en pneus usés, j'ai été en mesure d'être régulier sur une distance de course", a-t-il expliqué au site officiel.

Jack Miller

"Je suis content de mon rythme. Je sais que je peux l'améliorer un peu. C'est toujours la même chose quand on roule seul. Il y a une petite motivation en plus en course donc je sais que je peux faire un peu mieux. Les pneus se sont usés de la bonne façon tout au long du run donc c'est important d'avoir cette information. J'avais aussi un bon rythme sur un tour ce matin. On a pu essayer ça."

"Bien sûr que les pneus se dégradent ici, c'est toujours le cas. Je ne sais pas mais je sens que la moto se comporte plutôt bien et, quand les pneus s'usent, je suis en mesure de piloter d'une façon un peu différente et d'en tirer le maximum."

Malgré une petite frustration d'être passé si près d'une seconde pole position consécutive, le pilote Ducati s'est dit prêt à affronter la longue course qui l'attend demain. "J'ai fait mon chrono en donnant tout ce que j'avais et, pour être honnête, je pensais que ça serait suffisant. J'ai regardé l'écran, j'ai vu que j'étais deuxième et je me suis demandé quel temps [Pecco Bagnaia] avait fait !"

Il ne lui reste donc plus qu'à "à essayer de passer le deuxième tour" afin de "ne pas reproduire l'erreur de la dernière fois", comme il l'a estimé dans un sourire, pour espérer décrocher enfin cette première victoire de l'année.