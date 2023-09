Mir et son bond en avant sur la Honda : "Un petit mystère"

La cinquième place décrochée par Joan Mir au Grand Prix d'Inde lui a permis d'inscrire 11 points alors qu'il n'en avait marqué que cinq depuis son arrivée chez Honda, uniquement grâce à sa 11e place au Portugal en ouverture de la saison. Après avoir chuté en course sprint samedi, le Champion du monde 2020 a cette fois passé toute l'épreuve aux premières places.

Parti quatrième, il a glissé en sixième position au départ et a ensuite profité des chutes de Marc Márquez puis Pecco Bagnaia. Il a ensuite cédé face à Brad Binder et a donc franchi la ligne d'arrivée au cinquième rang, sans véritablement s'en satisfaire puisqu'une vibration à l'arrière l'a peut-être privé du podium.

"Une sensation mitigée dans cette course", a déclaré Mir. "Je suis évidemment super content de la performance du week-end, je pense qu'on a fait un bon travail avec l'équipe pour essayer de comprendre un peu plus cette moto, comment bien comprendre les trajectoires et être rapide avec cette moto. Il semble qu'on a compris quelque chose ce week-end. Je pense que ce test à Misano a été crucial, important."

"Mais de l'autre côté, j'ai eu un problème durant la deuxième partie de la course. J'ai commencé à avoir une vibration du pneu arrière. C'est vraiment dommage parce que j'étais derrière Fabio [Quartararo], assez à l'aise, je contrôlais le pneu pour la fin de la course. Quand cette vibration est apparue, je me suis dit que je ne pourrais pas finir la course. C'était assez fort au début, et en patinant de plus en plus, ça a commencé à disparaître. En rentrant, c'était mauvais."

"Ça a un peu conditionné la deuxième partie de notre course et je pense qu'on aurait pu être proche de Jorge [Martín] et Fabio. En tout cas, c'est bien d'avoir ce problème en étant devant. On verra à Motegi."

Joan Mir

Malgré un résultat final qui ne le satisfait qu'à moitié, Joan Mir peut se réjouir d'avoir enfin été performant sur la Honda. Des progrès qui représentent à ses yeux "un petit mystère" mais qu'il explique en partie par le temps passé sur la moto au cours du test de Misano, lors duquel il a enfin pu prendre des repères sur la moto.

"C'est sûr que Marc a fait un pas en avant, il a pu être un peu plus fort que lors des week-ends précédents. Mais selon moi, si j'ai pu faire un gros pas en avant pour être à son niveau, ou proche, c'est grâce à nous. On a bien progressé ce week-end. Le test de Misano a été important, pas pour la position mais parce que j'ai pu faire beaucoup de tours. Si vous regardez les derniers tours du test, j'étais assez rapide en pneus usés, donc j'ai compris quelque chose, on a compris quelque chose. J'ai pu retrouver la confiance et on est arrivés sur cette piste totalement nouvelle avec une capacité d'adaptation probablement un peu plus rapide que les autres."

"On a été performants d'entrée, on a pu continuer à progresser tout au long du week-end et c'était bien. Je ne m'y attendais pas. Je m'attendais à être rapide vendredi mais on s'est très bien qualifiés, c'était très bon. Au warm-up, on a encore montré un bon rythme et en course, on se battait pour les positions que j'attendais. Sincèrement, j'attendais un peu mieux mais avec ce problème... J'ai dit à l'équipe [...] qu'on ne pouvait pas s'attendre [à passer de] l'arrière à gagner, ça n'existe pas. Si on essaie de le faire, on chute, c'est comme ça."

Avant l'entame du week-end, Mir affichait pourtant son pessimisme, d'autant plus qu'il déplorait de ne pas pouvoir utiliser le prototype 2024 évalué à Misano. Il espérait alors l'utiliser à Motegi et malgré les performances encourageantes de Buddh, il n'a pas changé d'avis : "Maintenant, on peut avoir une base sur laquelle je suis à l'aise. Après, je pense qu'il faudrait prendre un risque pour continuer notre progression, donc je pense que [je l'utiliserai]."