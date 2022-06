Faire équipe avec Márquez, un "grand challenge" aux yeux de Mir

Dès le début de l'année, à l'époque où il évaluait ses options avant de négocier la prolongation de son contrat avec Suzuki, le nom de Joan Mir avait été lié à Honda, présageant d'un remplacement de Pol Espargaró. Bien que cela ait été démenti à l'époque par Alberto Puig, les spéculations ont repris de plus belle lorsque Suzuki a décidé de brutalement stopper son programme MotoGP, rapprochant cette fois de manière décisive Mir et Honda.

Celui que tout le monde attend désormais chez Repsol Honda la saison prochaine est resté pour le moment assez discret sur cette perspective d'avenir. Il a cependant accordé quelques mots à la chaîne britannique ITV, partageant le regard qu'il porte sur l'équipe officielle du HRC. Des propos qui prennent forcément un sens tout particulier alors que l'on attend l'officialisation de son transfert.

À l'instar de ceux qui y sont passés avant lui, ce que retient principalement Joan Mir c'est la difficulté à faire équipe avec Marc Márquez, pilote doté de l'un des plus grands palmarès de la course moto. "C'est vrai", a-t-il admis à ITV lorsqu'il lui a été fait remarquer qu'il n'était pas simple d'être le coéquipier du #93. "Courir pour Repsol Honda est un grand challenge. C'est quelque chose qui, pour n'importe quel pilote dans le paddock, représente un challenge vraiment difficile. Mais ce n'est pas une mauvaise option. Marc est un pilote dont on peut beaucoup apprendre. On verra."

Depuis son arrivée en MotoGP en 2013, Marc Márquez a eu quatre coéquipiers. D'abord Dani Pedrosa, le seul à avoir pu s'imposer en course, puis Jorge Lorenzo, resté seulement un an, son frère Álex Márquez avec qui il n'a partagé le garage que pour une course et désormais Pol Espargaró. Même affaibli physiquement, le sextuple Champion du monde MotoGP est le seul à avoir pu faire gagner Honda au cours des deux dernières saisons. Plus largement, aucun de ses coéquipiers ne s'est plus imposé depuis Pedrosa en 2017.

Joan Mir quant à lui n'a toujours couru que pour Suzuki depuis qu'il a rejoint la catégorie reine en 2019, avec à la clé une victoire en course et le titre 2020. Admettant qu'il sera quelque peu intimidant pour lui de rejoindre un autre constructeur, il a assuré qu'il conserverait un lien indéfectible avec la marque qui l'a fait triompher. "Au fond de mon cœur, je serai toujours un pilote Suzuki", a-t-il promis, néanmoins ouvert à l'avenir. "Je suis sûr que si l'on a pu trouver cette harmonie et ces sensations au sein de cette équipe, alors nous les trouverons aussi dans une équipe différente."

Indépendamment des succès passés, Suzuki et Honda traversent actuellement une période compliquée. La marque d'Hamamatsu a enregistré trois scores vierges lors des quatre courses qui ont fait suite à l'annonce de son prochain retrait, tandis que le HRC vient de connaître une première en 40 ans avec un Grand Prix n'ayant rapporté aucun point aux pilotes du groupe. Parti à la faute en Allemagne, Joan Mir avait refusé tout commentaire sur la situation complexe qu'il s'apprête à rejoindre, en indiquant : "On a assez de pagaille dans notre équipe pour regarder Honda − ça n'est pas comme si on s'en sortait vraiment bien. De toute évidence, ils ne passent pas un bon moment."

Lire aussi : Álex Rins négocie son arrivée chez LCR